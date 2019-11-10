Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'nın eşsiz lezzetleri fuarda yarıştı
Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'nın eşsiz lezzetleri fuarda yarıştı

Şanlıurfa'nın eşsiz lezzetleri fuarda yarıştı

6 saat önce

Şanlıurfa'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen "Göbeklitepe Kültürel Miras ve Turizm Fuarı" kapsamında yöresel yemek yarışması yapıldı.

Şanlıurfa'nın eşsiz lezzetleri fuarda yarıştı, System.String[]

Şanlıurfa'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen "Göbeklitepe Kültürel Miras ve Turizm Fuarı" kapsamında yöresel yemek yarışması yapıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesi kapsamında düzenlenen ve 3 gün devam eden fuarda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneğince organize edilen, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından da desteklenen fuarın kapanış etkinliğinde şehrin kendine has lezzetleri tanıtıldı, yemek yarışması yapıldı.

Birçok ünlü aşçının ve gastronomi araştırmacısının davetli olarak katıldığı yarışmayı aşçı ve program sunucusu Mehmet Yalçınkaya sundu.

Dr. İlkay Gök'ün başkanlığındaki jüri, gastronomi yazarı İdil Cimrin, Mezoptamya Halk Mutfağı araştırmacısı Sabriye Kocabalkan, Gastrokent Urfa Derneği Başkanı Abdurrahman Acar, yerel mutfak uzmanı Asuman Yazmacı ve Urfa lezzetleri uzmanı Hasan Hayırlı'dan oluştu.

Toplam 36 kişinin ayrı ayrı yemeklerle katıldığı yarışmada, "Has dolma" yemeği ile Nilgün Bengisu birinci oldu. İkinciliği, "Borani" yemeğiyle Ali Keskin elde ederken, üçüncülüğü ise "İsot çömleği" yemeğiyle Bekir Aytekin kazandı.

Dereceye girenlere ödüllerini Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül verdi.

Göbeklitepe, Şanlıurfa, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tel Abyad'da PKK/PYD'li teröristlerce bombalı saldırı: 9 ölü, 30 yaralı
Kadını taciz etti, "Paramı vermişim" diyerek minibüsten inmedi Ruhani: 53 milyar varil rezerve sahip petrol yatağı bulduk Atatürk'ün doğum tarihi yanlış yazıldı! Sosyal medyadan tepki yağdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 22:24:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'nın eşsiz lezzetleri fuarda yarıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]