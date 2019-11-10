Şanlıurfa'nın eşsiz lezzetleri fuarda yarıştı

Şanlıurfa'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen "Göbeklitepe Kültürel Miras ve Turizm Fuarı" kapsamında yöresel yemek yarışması yapıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesi kapsamında düzenlenen ve 3 gün devam eden fuarda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneğince organize edilen, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından da desteklenen fuarın kapanış etkinliğinde şehrin kendine has lezzetleri tanıtıldı, yemek yarışması yapıldı.

Birçok ünlü aşçının ve gastronomi araştırmacısının davetli olarak katıldığı yarışmayı aşçı ve program sunucusu Mehmet Yalçınkaya sundu.

Dr. İlkay Gök'ün başkanlığındaki jüri, gastronomi yazarı İdil Cimrin, Mezoptamya Halk Mutfağı araştırmacısı Sabriye Kocabalkan, Gastrokent Urfa Derneği Başkanı Abdurrahman Acar, yerel mutfak uzmanı Asuman Yazmacı ve Urfa lezzetleri uzmanı Hasan Hayırlı'dan oluştu.

Toplam 36 kişinin ayrı ayrı yemeklerle katıldığı yarışmada, "Has dolma" yemeği ile Nilgün Bengisu birinci oldu. İkinciliği, "Borani" yemeğiyle Ali Keskin elde ederken, üçüncülüğü ise "İsot çömleği" yemeğiyle Bekir Aytekin kazandı.

Dereceye girenlere ödüllerini Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül verdi.