Şanlıurfa Valisi Erin, Tel Abyad ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa Valisi Erin, Tel Abyad ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Erin, Tel Abyad ilçesinde incelemelerde bulundu

6 saat önce

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyip esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Şanlıurfa Valisi Erin, Tel Abyad ilçesinde incelemelerde bulundu, System.String[]

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyip esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Tel Abyad'da Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde yürütülen kamu hizmetlerinin sorunsuz verilebilmesi için incelemelerde bulundu.

İlk olarak Akçakale Gümrük Kapısı'nda görevlendirilen sağlık personelini ziyaret eden Erin, görevli olarak Türkiye'den Tel Abyad'a geçen kamu görevlileriyle Tel Abyad'dan Türkiye tarafına geçen askerler dahil herkesin, dönüşte sağlık taramasından geçirilmesi talimatının aksatılmadan yürütülmesini, sağlık personelinden de kendilerini korumaya yönelik tedbirleri en üst seviyede tutmalarını istedi.

Vali Erin, tadilatı devam eden Tel Abyad Mahalli Meclisi binası ile inşaatı tamamlanan Tel Abyad Sağlık Merkezi'nde de incelemelerde bulunduktan sonra, ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Koronavirüs tedbirlerini dikkate alarak insanlarla arasına mesafe koyan Vali Erin, temasları boyunca kimseyle tokalaşmamaya özen gösterdi.

Vali Erin ve beraberindeki korumalar, Türkiye'ye geçerken de sağlık taramasından geçirildi.

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Telabyad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:10 Kaynak: AA

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