Şanlıurfa'ya yatırım çağrısı - Son Dakika

Şanlıurfa'ya yatırım çağrısı

Şanlıurfa Ticaret Odası Meclis Üyesi Mehmet Günak, şehrin ticari potansiyeli ile ilgili açıklamalarda bulunarak "Şanlıurfa tarımda, turizmde, sanayide ve birçok alanda yatırımcıya fırsatlar sunuyor.

Şanlıurfa'ya yatırım çağrısı, System.String[]

Şanlıurfa Ticaret Odası Meclis Üyesi Mehmet Günak, şehrin ticari potansiyeli ile ilgili açıklamalarda bulunarak "Şanlıurfa tarımda, turizmde, sanayide ve birçok alanda yatırımcıya fırsatlar sunuyor. Kazançlı yatırımlar için iş dünyamızı Şanlıurfa'ya bekliyoruz" dedi.


Şanlıurfa'nın ticari potansiyeli ve yatırımcıya sunduğu olanaklar ile ilgili açıklamalarda bulunan Şanlıurfa Ticaret odası Meclis Üyesi Mehmet Günak, Türkiye'nin her ilinin ticari olarak ayrı bir potansiyeli olduğunu ifade ederek Şanlıurfa için ise yatırımcı için fırsatlar şehri olduğunu belirtti.


Şanlıurfa'nın yatırımcı için kazançlı bir şehir olduğundan bahseden Günak, "Şanlıurfa'nın tarımda, turizmde, sanayide ve daha birçok alanda potansiyelinin ekonomiye kazandırılması gerekiyor. Buradan tüm iş dünyamıza seslenerek diyorum ki, kazançlı yatırımın adresi Şanlıurfa'dır. Şanlıurfa çok büyük bir genç nüfusa sahip bir şehir, gelin bu genç nüfusu yatırımlar ile iş sahibi yapalım hem gençlerimiz, hem de yatırımcımız kazansın, kalkınan Şanlıurfa olsun, büyüyen Türkiye ekonomisi olsun" diye konuştu.


TÜİK'in bölgelere göre açıkladığı iş gücü durumu verilerine göre Şanlıurfa'da işsizliğin arttığını belirten Günak, "2018'de yüzde 18,6 olan işsizlik oranları 2019 yılında yüzde 23,4'e yükseldiği. Tarım dışı işsizlik oranları ise yüzde 24,8'den yüzde 30,4'e çıktığı. İstihdam yüzde 38,9'dan yüzde 35,7'ye düştüğü. Tarım dışı işsizlik oranları 5,6 puanlık bir artışla yüzde 30,4 olarak gerçekleştiğini görmekteyiz" dedi.


"Şanlıurfa'da meslek edindirme kurslarının kapsamı artırılması gerekmektedir"


Günak, "TUİK verilerine göre toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2017 yılında 4,29 çocuk ile Şanlıurfa olduğu düşünüldüğünde Şanlıurfa'nın potansiyelini yatırımlar ile değerlendirilmesi hem gelecek acısından hem de şuan işsiz olan gençlerimiz için yapılması mecburi bir duruma dönüşmüştür. Şanlıurfa'da işsiz olanların yüzde 53'ü ilköğretim mezunu olduğu düşünüldüğünde, Şanlıurfa gençliği için harekete geçilerek meslek edindirme kurslarının kapsamı artırılması gerekmektedir." şeklinde konuştu.


"Şanlıurfa, organik tarım ve tarım sanayisi yatırımı için en ideal il"


Şanlıurfa'nın organik tarım ve tarım sanayisi yatırımı için de en uygun il olduğunu belirten Günak, "Şanlıurfa, Türkiye'de pamuk ile mercimek üretiminde birinci, Antep fıstığı ile mısır üretiminde ikinci sırada yer alıyor. Şanlıurfa; jeotermal kaynakları ve sulanan verimli arazileri sayesinde meyvecilik, sebzecilik, seracılık, hayvancılık ve tarıma dayalı sanayi yatırımları için en ideal il konumunda. GAP sulama projesi ile ürün çeşidi ve miktarında hızlı bir yükselişin var. Şanlıurfa; yatırımcıların ham madde talebine hızlı, kolay ve yerinde ulaşma imkanı sağlamasından dolayı, yatırımların getirisi daha yüksek olan bir ilimiz".


Şanlıurfa'nın, Türkiye'nin Ortadoğu pazarına açılan güney kapısı olduğunu belirten Günak, Şanlıurfa'nın aynı zamanda Güneydoğu ve Doğu Anadolu'ya geçiş noktasında olması ve bu pazarlara ulaşmak isteyen yatırımcılara büyük imkanları sunmasının yanında doğal bir cazibe merkezi konumunda bulunduğunu söyledi.


"12 ay getirisi olan Turizm yatırımının adresi Şanlıurfa'dır"


Güneydoğu'nun turizm potansiyeli en yüksek illeri arasında Şanlıurfa'nın ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Şanlıurfa Ticaret odası Meclis Üyesi Mehmet Günak, "Sayısız uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Şanlıurfa, bu medeniyetlerden miras kalan tarih ve kültürel dokunun oluşturduğu 2500 civarındaki tescilli kültür varlığa ev sahipliği yapıyor. Balıklıgöl ve Harran Kümbet Evlerinin yanı sıra tarihin sıfır noktası Göbeklitepe ve dünyaca ünlü Haleplibahçe Mozaikleri her kesimden yerli ve yabancı turistin ilgi duyduğu yapılar olarak göze çarpıyor" şeklinde konuştu.


Günak, "Şanlıurfa yalnızca kültür ve turizmi ile değil, üç semavi din için önemli merkezlere ev sahipliği yapmasından dolayı İnanç Turizmi açısından önemli bir merkez. Bozova ve Halfeti bölgesi ile su sporları, Siverek'te bulunan Takoran Vadisi, Karacadağ Kayak Merkezi ile Kış Turizmi, Karaali Kaplıcaları ve yeni kurulan hastaneleri ile termal ve sağlık turizmi, Şanlıurfa'ya özgü damak tadı ile gastronomi turizmi, Harran Kümbet Evleri ve tarihi Halfeti evleri ile ekoturizm için büyük bir yatırım potansiyeli içermektedir. Şanlıurfa'nın bu potansiyelini en iyi şekilde değerlendirecek, ekonomiye kazandıracak yatırımlara ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.


"Şanlıurfa, Yenilenebilir enerji yatırımı için en uygun il"


Güneş enerjisi üretim merkezi olma potansiyeline sahip en uygun ilin Şanlıurfa olduğunu belirten Günak, "Şanlıurfa'nın yılda yaklaşık 3000 saatlik güneşlenme süresi potansiyeline sahip olmasının yanında yoğun olarak yapılan tarım ve hayvancılık faaliyetleri sonucunda atıkların değerlendirilmesiyle Biogaz tesislerinin kurulması için yatırımcılara yeterli hammadde imkanı sunmaktadır. Şanlıurfa, yenilenebilir enerji sistemlerinin üretilmesi, bölge ve komşu ülkelere satılması ve satış sonrası teknik servis hizmetlerinin verilmesi için yatırım yapılacak en uygun şehir konumunda. Şanlıurfa'daki bu ticari potansiyelin daha fazla yatırımla desteklenip ekonomiye kazandırılması gerekiyor" dedi. - İSTANBUL

Şanlıurfa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 12:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa'ya yatırım çağrısı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek 2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti Son Dakika: BDDK, 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL para cezası kesti Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek Korona nedeniyle iptal edilen paket tur bedellerinin iadesine esneklik getirildi
Eski Trabzonsporlu Sturridge, kulüpsüz olmasına rağmen 22 milyon poundluk servetiyle birçok ismi geride bıraktı Eski Trabzonsporlu Sturridge, kulüpsüz olmasına rağmen 22 milyon poundluk servetiyle birçok ismi geride bıraktı         
19:42
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi         
19:35
HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Budak gözaltına alındı HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Budak gözaltına alındı         
19:31
Bakan Koca, artan yeni vaka sayısından sonra uyardı: Yeni hayat tarzımız maske ve sosyal mesafe Bakan Koca, artan yeni vaka sayısından sonra uyardı: Yeni hayat tarzımız maske ve sosyal mesafe         
19:30
Adı Galatasaray'la anılan Albert Riera: Yardımcı antrenörlük benim için güzel olur Adı Galatasaray'la anılan Albert Riera: Yardımcı antrenörlük benim için güzel olur         
19:16
Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 48 oldu, 1708 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 48 oldu, 1708 yeni vaka tespit edildi         
19:02
İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu         
18:56
Montpellier 42 yaşındaki futbolcusu Hilton ile yeni sözleşme imzaladı Montpellier 42 yaşındaki futbolcusu Hilton ile yeni sözleşme imzaladı         
18:50
3 kişinin ızgara yapıp yedikleri balon balığı çıktı, bir kişi ölüm döşeğinde 3 kişinin ızgara yapıp yedikleri balon balığı çıktı, bir kişi ölüm döşeğinde         
18:42
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor         
18:34
İngiltere'de 4. lig seviyesindeki League Two'da sezon tescil edildi İngiltere'de 4. lig seviyesindeki League Two'da sezon tescil edildi         
18:25
Nazik siparişiyle tanınan Burhan Amca, ayrıldığı eşiyle 30 yıl sonra yeniden evlendi Nazik siparişiyle tanınan Burhan Amca, ayrıldığı eşiyle 30 yıl sonra yeniden evlendi         
18:21
İngiltere'de koronavirüs ölümleri 34 bine İtalya'da 32 bine dayandı İngiltere'de koronavirüs ölümleri 34 bine İtalya'da 32 bine dayandı         
17:58
Emniyet'te 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı Emniyet'te 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı         
17:58
Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi         
17:52
DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun         
17:29
Ali Koç liglerin başlatılması kararıyla ilgili ilk yorum: Bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki sezonu da yakmayalım Ali Koç liglerin başlatılması kararıyla ilgili ilk yorum: Bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki sezonu da yakmayalım         
17:16
"Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı" önerisine Ali Koç'tan yanıt: Anlaşıldı         
17:15
Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü         
17:08
16 yaşındaki genç, sokağa çıkma yasağının başlamasına 5 dakika kala ırmakta kayboldu 16 yaşındaki genç, sokağa çıkma yasağının başlamasına 5 dakika kala ırmakta kayboldu         
16:57
RTÜK Başkanı: Sevda Noyan'a verilecek ceza darbecileri sevindirecek bir ceza olmamalı RTÜK Başkanı: Sevda Noyan'a verilecek ceza darbecileri sevindirecek bir ceza olmamalı         
16:54
Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Çebi, son durumu hakkında bilgi verdi: Tedavim başladı Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Çebi, son durumu hakkında bilgi verdi: Tedavim başladı         
16:52
Ali Koç: Obradovic'e birkaç kez teklif yapsak da kendisi sezon sonu görüşmek istedi, önümüzdeki günlerde tekrar görüşeceğiz Ali Koç: Obradovic'e birkaç kez teklif yapsak da kendisi sezon sonu görüşmek istedi, önümüzdeki günlerde tekrar görüşeceğiz         
16:32
LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı         
16:25
Ali Koç'tan teknik direktör itirafı: Bir isimle neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020 ertelenince planlar değişti Ali Koç'tan teknik direktör itirafı: Bir isimle neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020 ertelenince planlar değişti         
16:24
Dua ve salavat çıkışıyla gündem olan Arınç'tan eleştirilere yanıt: Yanlışa yanlış demeyi sürdüreceğim Dua ve salavat çıkışıyla gündem olan Arınç'tan eleştirilere yanıt: Yanlışa yanlış demeyi sürdüreceğim         
16:23
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi         
16:23
Adım atacak yer kalmadı! Avcılar'daki semt pazarında akıl almaz yoğunluk Adım atacak yer kalmadı! Avcılar'daki semt pazarında akıl almaz yoğunluk         
16:20
Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu         
16:19
Limonda 10 bin ton ihracat izni sevindirdi Limonda 10 bin ton ihracat izni sevindirdi         
16:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2020 19:59:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'ya yatırım çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]