Şanlıurfa'ya yatırım çağrısı

Şanlıurfa Ticaret Odası Meclis Üyesi Mehmet Günak, şehrin ticari potansiyeli ile ilgili açıklamalarda bulunarak "Şanlıurfa tarımda, turizmde, sanayide ve birçok alanda yatırımcıya fırsatlar sunuyor. Kazançlı yatırımlar için iş dünyamızı Şanlıurfa'ya bekliyoruz" dedi.



Şanlıurfa'nın ticari potansiyeli ve yatırımcıya sunduğu olanaklar ile ilgili açıklamalarda bulunan Şanlıurfa Ticaret odası Meclis Üyesi Mehmet Günak, Türkiye'nin her ilinin ticari olarak ayrı bir potansiyeli olduğunu ifade ederek Şanlıurfa için ise yatırımcı için fırsatlar şehri olduğunu belirtti.



Şanlıurfa'nın yatırımcı için kazançlı bir şehir olduğundan bahseden Günak, "Şanlıurfa'nın tarımda, turizmde, sanayide ve daha birçok alanda potansiyelinin ekonomiye kazandırılması gerekiyor. Buradan tüm iş dünyamıza seslenerek diyorum ki, kazançlı yatırımın adresi Şanlıurfa'dır. Şanlıurfa çok büyük bir genç nüfusa sahip bir şehir, gelin bu genç nüfusu yatırımlar ile iş sahibi yapalım hem gençlerimiz, hem de yatırımcımız kazansın, kalkınan Şanlıurfa olsun, büyüyen Türkiye ekonomisi olsun" diye konuştu.



TÜİK'in bölgelere göre açıkladığı iş gücü durumu verilerine göre Şanlıurfa'da işsizliğin arttığını belirten Günak, "2018'de yüzde 18,6 olan işsizlik oranları 2019 yılında yüzde 23,4'e yükseldiği. Tarım dışı işsizlik oranları ise yüzde 24,8'den yüzde 30,4'e çıktığı. İstihdam yüzde 38,9'dan yüzde 35,7'ye düştüğü. Tarım dışı işsizlik oranları 5,6 puanlık bir artışla yüzde 30,4 olarak gerçekleştiğini görmekteyiz" dedi.



"Şanlıurfa'da meslek edindirme kurslarının kapsamı artırılması gerekmektedir"



Günak, "TUİK verilerine göre toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2017 yılında 4,29 çocuk ile Şanlıurfa olduğu düşünüldüğünde Şanlıurfa'nın potansiyelini yatırımlar ile değerlendirilmesi hem gelecek acısından hem de şuan işsiz olan gençlerimiz için yapılması mecburi bir duruma dönüşmüştür. Şanlıurfa'da işsiz olanların yüzde 53'ü ilköğretim mezunu olduğu düşünüldüğünde, Şanlıurfa gençliği için harekete geçilerek meslek edindirme kurslarının kapsamı artırılması gerekmektedir." şeklinde konuştu.



"Şanlıurfa, organik tarım ve tarım sanayisi yatırımı için en ideal il"



Şanlıurfa'nın organik tarım ve tarım sanayisi yatırımı için de en uygun il olduğunu belirten Günak, "Şanlıurfa, Türkiye'de pamuk ile mercimek üretiminde birinci, Antep fıstığı ile mısır üretiminde ikinci sırada yer alıyor. Şanlıurfa; jeotermal kaynakları ve sulanan verimli arazileri sayesinde meyvecilik, sebzecilik, seracılık, hayvancılık ve tarıma dayalı sanayi yatırımları için en ideal il konumunda. GAP sulama projesi ile ürün çeşidi ve miktarında hızlı bir yükselişin var. Şanlıurfa; yatırımcıların ham madde talebine hızlı, kolay ve yerinde ulaşma imkanı sağlamasından dolayı, yatırımların getirisi daha yüksek olan bir ilimiz".



Şanlıurfa'nın, Türkiye'nin Ortadoğu pazarına açılan güney kapısı olduğunu belirten Günak, Şanlıurfa'nın aynı zamanda Güneydoğu ve Doğu Anadolu'ya geçiş noktasında olması ve bu pazarlara ulaşmak isteyen yatırımcılara büyük imkanları sunmasının yanında doğal bir cazibe merkezi konumunda bulunduğunu söyledi.



"12 ay getirisi olan Turizm yatırımının adresi Şanlıurfa'dır"



Güneydoğu'nun turizm potansiyeli en yüksek illeri arasında Şanlıurfa'nın ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Şanlıurfa Ticaret odası Meclis Üyesi Mehmet Günak, "Sayısız uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Şanlıurfa, bu medeniyetlerden miras kalan tarih ve kültürel dokunun oluşturduğu 2500 civarındaki tescilli kültür varlığa ev sahipliği yapıyor. Balıklıgöl ve Harran Kümbet Evlerinin yanı sıra tarihin sıfır noktası Göbeklitepe ve dünyaca ünlü Haleplibahçe Mozaikleri her kesimden yerli ve yabancı turistin ilgi duyduğu yapılar olarak göze çarpıyor" şeklinde konuştu.



Günak, "Şanlıurfa yalnızca kültür ve turizmi ile değil, üç semavi din için önemli merkezlere ev sahipliği yapmasından dolayı İnanç Turizmi açısından önemli bir merkez. Bozova ve Halfeti bölgesi ile su sporları, Siverek'te bulunan Takoran Vadisi, Karacadağ Kayak Merkezi ile Kış Turizmi, Karaali Kaplıcaları ve yeni kurulan hastaneleri ile termal ve sağlık turizmi, Şanlıurfa'ya özgü damak tadı ile gastronomi turizmi, Harran Kümbet Evleri ve tarihi Halfeti evleri ile ekoturizm için büyük bir yatırım potansiyeli içermektedir. Şanlıurfa'nın bu potansiyelini en iyi şekilde değerlendirecek, ekonomiye kazandıracak yatırımlara ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.



"Şanlıurfa, Yenilenebilir enerji yatırımı için en uygun il"



Güneş enerjisi üretim merkezi olma potansiyeline sahip en uygun ilin Şanlıurfa olduğunu belirten Günak, "Şanlıurfa'nın yılda yaklaşık 3000 saatlik güneşlenme süresi potansiyeline sahip olmasının yanında yoğun olarak yapılan tarım ve hayvancılık faaliyetleri sonucunda atıkların değerlendirilmesiyle Biogaz tesislerinin kurulması için yatırımcılara yeterli hammadde imkanı sunmaktadır. Şanlıurfa, yenilenebilir enerji sistemlerinin üretilmesi, bölge ve komşu ülkelere satılması ve satış sonrası teknik servis hizmetlerinin verilmesi için yatırım yapılacak en uygun şehir konumunda. Şanlıurfa'daki bu ticari potansiyelin daha fazla yatırımla desteklenip ekonomiye kazandırılması gerekiyor" dedi. - İSTANBUL