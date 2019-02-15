Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Yarışında Büyük İkramiye Mehmet Resul Ay'ın

Şanlıurfa Yarışında Büyük İkramiye Mehmet Resul Ay'ın

53 dakika önce

Şanlıurfa Hipodromu'nda 14 Şubat Perşembe günü gerçekleşen yarışlarda 6'lı Ganyan'ı doğru tahmin eden Mehmet Resul Ay, 1 milyon 719 bin liralık çekini aldı.

Şanlıurfa Yarışında Büyük İkramiye Mehmet Resul Ay'ın, System.String[]
Şanlıurfa Hipodromu'nda 14 Şubat Perşembe günü gerçekleşen yarışlarda 6'lı Ganyan'ı doğru tahmin eden Mehmet Resul Ay, 1 milyon 719 bin liralık çekini aldı.

Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Resul Ay'a ikramiye çekini 75. Yıl Ankara Hipodrom Müdürü Adnan Demirci verdi.

At yarışı oynamaya yeni başladığını belirten Mehmet Resul Ay, hisleriyle hareket ettiğini ve büyük ikramiyeyi kazandığı için mutlu olduğunu ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:13 Kaynak: AA

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