Şanlıurfa Yarışında Büyük İkramiye Mehmet Resul Ay'ın
53 dakika önce
Şanlıurfa Hipodromu'nda 14 Şubat Perşembe günü gerçekleşen yarışlarda 6'lı Ganyan'ı doğru tahmin eden Mehmet Resul Ay, 1 milyon 719 bin liralık çekini aldı.
Şanlıurfa
Hipodromu'nda 14 Şubat
Perşembe günü gerçekleşen yarışlarda 6'lı Ganyan'ı doğru tahmin eden Mehmet Resul Ay
, 1 milyon 719 bin liralık çekini aldı. Türkiye
Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Resul Ay'a ikramiye çekini 75. Yıl Ankara
Hipodrom Müdürü Adnan Demirci verdi.
At yarışı oynamaya yeni başladığını belirten Mehmet Resul Ay, hisleriyle hareket ettiğini ve büyük ikramiyeyi kazandığı için mutlu olduğunu ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:13 Kaynak: AA
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