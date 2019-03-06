Son Dakika Haberleri: Şanlıurfaspor - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 2-2

Şanlıurfaspor - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 2-2

29 dakika önce

STAT: 11 NisanHAKEMLER: Gürel Uzuner, Suha Adıyaman, Osman BarukŞANLIURFASPOR: Ömer-Samet, Aykut, Oğuzhan Türk, Sercan (Dk. 46 Benhur), Can, Halil İbrahim Tuna (Dk. 67 Feridun), Emre, Halil Köçer, Onur Demir, Fevzi (Dk.

Şanlıurfaspor - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 2-2, System.String[]


STAT: 11 Nisan

HAKEMLER: Gürel Uzuner, Suha Adıyaman, Osman Baruk

ŞANLIURFASPOR: Ömer-Samet, Aykut, Oğuzhan Türk, Sercan (Dk. 46 Benhur), Can, Halil İbrahim Tuna (Dk. 67 Feridun), Emre, Halil Köçer, Onur Demir, Fevzi (Dk. 67 Harun)

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR: Yusuf- Abdurrahman, Onur Kolay, Mustafa (Dk. 78 Fatih), Cem, Mehmet, Oğuzhan Yazıcı, Erhan, İsmail (Dk. 46 Musa) (Dk. 83 Zafer ), Salih, Sinan

GOLLER: Dk. 82 Can, Dk. 90+4 Benhur (Şanlıurfaspor) - Dk. 44 Mustafa, Dk. 45 İsmail (Manisa Büyükşehir Belediyespor)

KIRMIZI KART: Dk. 41 Halil Köçer (Şanlıurfaspor)

SARI KARTLAR: Halil Köçer, Aykut, Samet, Feridun (Şanlıurfaspor) - Mustafa, Yusuf (Manisa Büyükşehir Belediyespor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 25'inci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.   

44'üncü dakikada Erhan'ın kale önüne yerde yaptığı ortaya Mustafa, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

45'inci dakikada Onur'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan İsmail, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

60'ıncı dakikada Aykut'un ceza alanı dışından sert şutu az farkla yandan auta çıktı.

73'üncü dakikada Benhur sağ taraftan kale önüne ortaladı, müsait pozisyonda olan Can'ın kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.

82'nci dakikada Feridun sağ kanatta ceza alanına ortaladı, Can'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-2.

90+4'üncü dakikada Oğuzhan'ın pasında topla buluşan Benhur, güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:15 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Manisa'da Yolcu Otobüsü TIR'a Çarptı: 2'si Ağır 20 Yaralı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Erzurumspor Maçının Kadrosunu Değiştiriyor

Çocuğa İstismarda Bulunan Afgan Çobanı, Unuttuğu Flaş Bellek Yakalattı Manisalı 15 Kadın Halka Saçılacak 6 Ton Mesir Macunu İçin Gece Gündüz Çalışıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 16:44:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfaspor - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 2-2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]