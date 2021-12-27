Sarayönü'nde ihtiyaç sahipleri yalnız bırakılmıyor - Son Dakika

Konya'nın Sarayönü ilçesinde "Tebdili Kıyafet Çat Kapı Ziyaret" uygulamasıyla yaşlı ve yoksul aileleri kimliğini gizleyerek evlerinde ziyaret eden Kaymakam Lütfullah Göktaş, yardıma muhtaçların ihtiyaçlarını belirliyor.

Belirlenen adreslere Kızılay İlçe Temsilcisi Halil İbrahim Turan ile birlikte ziyaretler yapan Göktaş, sıkıntılarını dinlediği ailelerin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlıyor.

Sarayönü Kaymakamı Lütfullah Göktaş, vatandaşların herhangi bir çekince yaşamaması ve ihtiyaçları rahatlıkla dile getirebilmeleri için kendini tanıtmadan sivil kıyafetlerle habersiz ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sarayönü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Kızılay işbirliğinde ilçedeki yaşlı, yatalak, hasta, yetim, öksüz, ihtiyaç sahibi aileleri tek tek ziyaret etiklerini belirten Göktaş, şöyle konuştu:

"Ziyaret ettiğimiz evlerde sıkıntıları varsa kendi ağızlarından dinliyoruz. İhtiyaçları varsa onları belirliyoruz. İhtiyaçlarını tespit ettiğimiz ailelere bazı yardımlarda bulunuyoruz. Ailelerimizin dertlerini sıkıntılarını da paylaşıyoruz. Hal hatırlarını sorduğumuz için seviniyorlar, teşekkür ediyorlar."

Kızılay Sarayönü Temsilcisi Halil İbrahim Turan da bu uygulamaların sadece ihtiyaç belirlemeye yönelik değil aynı zamanda ailelerin yalnız olmadıkları mesajını da verdiğini dile getirdi.