"Sarı dudak" ters laleleri Sarıkamış'ın doğasını süsledi - Son Dakika
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"Sarı dudak" ters laleleri Sarıkamış'ın doğasını süsledi

21.05.2022 11:48

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ilkbaharda açan "sarı dudak" ters laleleri, doğaya renk kattı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ilkbaharda açan "sarı dudak" ters laleleri, doğaya renk kattı.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki 2 bin 500 rakımda bulunan Soğuksu, Suludere ve Keklik bölgelerinde açan ters lale türü "sarı dudak", fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekiyor.

Doğa fotoğrafçısı Turhan Koçaş, AA muhabirine, bu yıl tabiatın geç yeşerdiğini söyledi.

Çiçek çekimlerinin kendilerini heyecanlandırdığını ifade eden Koçaş, "Endemik bir ters lale tür olan 'sarı dudak' çekimleri için buradayız. Hava gayet güzel, her taraf çiçeklerle dolu. Biz de fotoğrafını çekiyoruz." dedi.

Amatör fotoğrafçı Şenay Vanlı ise arkadaşlarıyla doğaya fotoğraf çekimlerine çıktıklarını anlatarak, "Yağışlardan sonra doğa canlandı. Biz de fotoğraf çekmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Sarı dudak ters laleleri Sarıkamış'ın doğasını süsledi
Sarı dudak ters laleleri Sarıkamış'ın doğasını süsledi
Sarı dudak ters laleleri Sarıkamış'ın doğasını süsledi
Sarı dudak ters laleleri Sarıkamış'ın doğasını süsledi
Sarı dudak ters laleleri Sarıkamış'ın doğasını süsledi

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Kaynak: AA

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