Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Şehitleri Anıldı

Sarıkamış Şehitleri Anıldı

1 saat önce

Görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Sarıkamış Harekatının 104. yılı dolayısıyla program düzenlendi.

Sarıkamış Şehitleri Anıldı, System.String[]
Görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Sarıkamış Harekatının 104. yılı dolayısıyla program düzenlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca Bilgi Evi'nde gerçekleştirilen anma programında, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Programda Sarıkamış belgeseli izlenime sunuldu.

Program şehitler için okunan dua ile sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:17 Kaynak: AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Sarıkamış, Güncel
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