Sarıkamış Şehitleri Anıldı
1 saat önce
Görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Sarıkamış Harekatının 104. yılı dolayısıyla program düzenlendi.
Görevlendirme yapılan Diyarbakır
Büyükşehir Belediyesince Sarıkamış
Harekatının 104. yılı dolayısıyla program düzenlendi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca Bilgi Evi'nde gerçekleştirilen anma programında, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.
Programda Sarıkamış belgeseli izlenime sunuldu.
Program şehitler için okunan dua ile sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:17 Kaynak: AA
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