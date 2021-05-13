Sarıkeçili yörük ailenin yaylalara göç yolculuğu başladı - Son Dakika

Sarıkeçili yörük ailenin yaylalara göç yolculuğu başladı

13.05.2021 19:53

Sarıkeçili yörük ailenin yaylalara göç yolculuğu başladı Sarıkeçili Yörüklerinden 'Kuş Ali' lakabıyla tanınan Ali Uçar (63), Anadolu'daki yüzlerce yıllık geleneği sürdürerek develerle yolculuk yapıyor.

Sarıkeçili yörük ailenin yaylalara göç yolculuğu başladı

Sarıkeçili Yörüklerinden 'Kuş Ali' lakabıyla tanınan Ali Uçar (63), Anadolu'daki yüzlerce yıllık geleneği sürdürerek develerle yolculuk yapıyor.

ADANA - Kış aylarını ılıman iklimin hüküm sürdüğü Mersin'de geçiren Sarıkeçili yörükleri, sıcakların etkisini göstermesiyle serin yaylalara sahip Konya'nın Hadim ilçesine göç ediyor.

Eşyaların develere yüklenmesinin ardından 12 deve ve küçükbaş hayvanlar ile birlikte göç yolculuğu başlayan ve Sarı Keçililer Yörüğü olan ve "Kuş Ali" lakabıyla bilinen Ali Uçar konargöçer yaşamın güzellik ve zorluklarını anlattı.

Uçar, "Yayla yolculuğuna on gün önce başladıklarını ve Ermenek üzerinden Konya'nın Hadim ilçesinin yaylalarına çıkıyoruz. Şu anda Ermenek yakınlarında dinlenmek için çadırımızı kurduk. Allah kısmet ederse. Kona göçe 20 gün sonra Hadim'in yaylalarına varacağız dedi.

"Hayatı boyunca konar göçer"

Yarım asrı aşan hayatı boyunca yollarda olduğunu, yolculuklarında her zaman bildikleri güzergahları kullandıklarını söyleyen Uçar, "Kışlık yerimiz olan Mersin Aydıncık Bozyazı bölgesinden develerimiz ve keçilerimiz ile kalktık. Konya Hadim dağlarına gidiyoruz. Bu göç yaklaşık bir ay sürer. Dağlarda konarak göçerek hayvanları müsait olan yerlerde dinlendirerek gidiyoruz. Şu an Ermenek ilçesine 500 metre yakınlarındayız. Allah izin verirse Hadim Aladağ'a gidiyoruz. Yazı orada çıkarıyoruz" diye ifade etti.

"Benden başka devesi olan kalmadı"

Eskiden Sarı Keçili Yörüklerinde herkesin devesi olduğunu anlatan Uçar, "Eskiden deve çoktu. Herkes sattı. Bu işi bundan sonra kimse yapmaz. Benim eskiden 50 tane devem vardı. . Kuşak dağıldıkça bakamam diye birazını sattım. İsteyenlere verdim. Şimdi ise 12 devem kaldı. Ben bunları satmam. Zaman ne gösterir belemiyorum. Ölünceye kadar develere bakacağım. Develeri yaylada gören insanlar kuş ali burada derler. Kendimin eskiden bin adet keçisi vardı. Bakan olmadığı için sattım. Şimdi 300 mal kaldı. 8 kızım, 2 oğlum var. 2 tanesi Karaman'da oturuyorlar. Diğerleri de hayvancılık yapıyor. Onlarında develeri vardı sattılar. Onlarda Konya tarafına yaylaya çıkarlar. Onlarda hayvancılığı çok seviyorlar. Yanımda bir kızım var. Oda eşi ile birlikte bize yardım ediyor. Onunda 300 kadar koyun da var. Onlar bizden önce Hadim ilçesinin yaylalarına götürdü. Onlar hem bize hem de kendilerine yardım ediyorlar. Bizde onların arkasından develerle davarlarla konaklayarak gidiyoruz" diye ifade etti.

"Konar göçer kültürü sadece ben yaşatıyorum"

"Eski kültürlerin ağır ağır bittiğini anlatan Uçar, "Eski konar göçer kültürü sadece ben yaşatıyorum. Kimsede deve kalmadı. Herkes develerini sattı. Eski geleneklerini kaybettiler. Herkes araba aldı. Traktör aldı. Araçlarla yaylalara çıkıyorlar. Ben bu kültürümüzü çok sevdiğim için bırakamadım. Ölünceye kadar bu kültürümü yaşatacağım" dedi.

"Anam beni dağda doğurmuş"

Yörük ailenin çocuğu olduğunu anlatan Uçar, "Ben Sarı Keçili Yörük çocuğuyum. Anam beni dağda doğurmuş. O zam doktor yok, yol yok, sokak yok. Çadırda doğduk, büyüdük, başka bir yerimiz yok.. Ben dağlarda doğdum dağlarda büyüdüm. Bu develerle konar göçerim. Hayat bununla kuruldu bununla bitecek Allah izin verirse. Yörük çok. Hepimiz yörüğüz ama devesiyle, koyunuyla, keçisiyle bizim gibi Yörük kalmadı. Konar göçer Yörükler artık bitti. Kendi kültürümüzü tanıtır Yörük kalmadı. Deve bitti Yörük lük bitti. Ama kanımız yine Yörük kanıdır. Devesiyle, keçisiyle, koyunuyla göçen gerçek bir Yörük tür. Hayatta kon-göç, kon-göç yaparak uğraşıyoruz. Bazen bir yerde 3, bazen de 5 ay oturduğumuz olur. Mallarımızla develerimizle uğraşıp duruyoruz Allah'a şükür." ifadelerini kullandı.

"Güz mevsimi yeniden Mersin bölgesine geliyoruz"

Güz mevsimi gelince Ekim ayında yaylalardan Mersin bölgesine döneceklerini belirten Uçar, "Ekim ayında tekrar yayladan dönüş yolculuğumuz başlar. Daha sonra Mersin bölgesinden yeniden Mayıs ayında yola çıkarız. Temmuz ayında Hadim yaylalarına çıkarız. Yazın mersin sıcak olur. Oralara gittiğimizde develer sıcağa dayanamaz. Aladağ'da ağaçların altında gölgelerinde sıcaklar geçinceye kadar yatırlar. Her yıl böyle yaşantımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Sarıkeçili yörük ailenin yaylalara göç yolculuğu başladı
Sarıkeçili yörük ailenin yaylalara göç yolculuğu başladı
Sarıkeçili yörük ailenin yaylalara göç yolculuğu başladı
Sarıkeçili yörük ailenin yaylalara göç yolculuğu başladı

Ali Uçar, Mersin, Hadim, GÖÇ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sarıkeçili yörük ailenin yaylalara göç yolculuğu başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bayram günü facia! Çalışma yaptıkları su kuyusuna düşen 3 arkadaş öldü Bayram günü facia! Çalışma yaptıkları su kuyusuna düşen 3 arkadaş öldü Son Dakika: Haramidere'de metrobüsü rehin alan şahıs, araçtan indirilerek gözaltına alındı Son Dakika: Haramidere'de metrobüsü rehin alan şahıs, araçtan indirilerek gözaltına alındı AB'den çaresizliğin itirafı: AB'nin İsrail-Filistin meselesini çözme kapasitesi yok AB'den çaresizliğin itirafı: AB'nin İsrail-Filistin meselesini çözme kapasitesi yok Sofralardaki büyük tehlike! Bağışıklık sistemini perişan ediyor Sofralardaki büyük tehlike! Bağışıklık sistemini perişan ediyor İsrail basını sızdırdı! Polis amiri, kapalı toplantıda Netanyahu'yu yerden yere vurmuş İsrail basını sızdırdı! Polis amiri, kapalı toplantıda Netanyahu'yu yerden yere vurmuş Putin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin meselesini görüştü Putin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin meselesini görüştü Sedat Peker'in Bakan Soylu ile ilgili iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AK Parti'den ilk yorum: Şiddetle kınıyoruz! Sedat Peker'in Bakan Soylu ile ilgili iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AK Parti'den ilk yorum: Şiddetle kınıyoruz! Bakan Akar'ın ailesini görmesi için memleketine götürmeyi önerdiği astsubaydan duygulandıran yanıt: Görev bölgemi terk edemem Bakan Akar'ın ailesini görmesi için memleketine götürmeyi önerdiği astsubaydan duygulandıran yanıt: Görev bölgemi terk edemem

Son Dakika Haberleri
17:56 Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, Ramazan Bayramı'nda ekranlara gelmeyecek
17:54 Kassam Tugayları intikam yemini etti: Düşmanla savaşmaktan geri durmayacağız
17:51 Fenerbahçe, hiçbir kulüpte tutunamayan Emre Mor için harekete geçecek
17:19 Depo olarak kullanılan konteyneri, patlayan parfüm kutusu küle çevirdi
16:59 Aboubakar hakkında ortalığı karıştıracak iddia: Sakat değil, sözleşmesi uzamasın diye oynamıyor
16:53 Sedat Peker'in Bakan Soylu ile ilgili iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AK Parti'den ilk yorum: Şiddetle kınıyoruz!
16:42 Televizyonun arkasındaki gölgeye eğildiler, 2 metrelik yılanla göz göze geldiler
16:23 Tartışmalara konu olan heykeller Diyarbakır'da kaldırıldı
16:20 Guardiola, finalin İstanbul'dan alınmasını değerlendirdi: İlkay için İstanbul'a gitmek istiyordum
16:15 Efsane çizgi film Jetgiller gerçek oluyor! Kısa zaman içinde hayatımıza girecek
Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına İYİ Parti'den yeşil ışık! Tek bir şartları var Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına İYİ Parti'den yeşil ışık! Tek bir şartları var         
21:02
Manchester United taraftarları, Liverpool takım otobüsünün önünü kesti Manchester United taraftarları, Liverpool takım otobüsünün önünü kesti         
20:40
Son Dakika: Türkiye'de 13 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 238 kişi vefat etti, 11 bin 534 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 238 kişi vefat etti, 11 bin 534 yeni vaka tespit edildi         
19:38
Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum gelecek yıl Sporting formasıyla mücadele verecek Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum gelecek yıl Sporting formasıyla mücadele verecek         
19:18
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Saraçoğlu: Devlet işi ile ticari işi birbirine karıştırmıyoruz Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Saraçoğlu: Devlet işi ile ticari işi birbirine karıştırmıyoruz         
18:19
Defne Samyeli'nin Defne Samyeli'nin "Yaza hazırız" paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
18:08
DSÖ, raporundaki tek cümle okuyanların içini acıttı: Bu durum önlenebilirdi DSÖ, raporundaki tek cümle okuyanların içini acıttı: Bu durum önlenebilirdi         
17:38
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Tansu Çiller esprisi sosyal medyaya damga vurdu Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Tansu Çiller esprisi sosyal medyaya damga vurdu         
15:36
İftarın ardından kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti İftarın ardından kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti         
15:06
Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Kılıçdaroğlu'nu birinci gösteren tek anket yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Kılıçdaroğlu'nu birinci gösteren tek anket yayınlandı!         
14:53
"Oruçluyum benimle tartışmayın" diyen genci, iftar saatinde vuruldu         
14:35
Genç imamı, bayram namazı çıkışında kurşunladı! Husumet, muhtarlık seçimlerinde başlamıştı Genç imamı, bayram namazı çıkışında kurşunladı! Husumet, muhtarlık seçimlerinde başlamıştı         
14:22
Bakan Soylu'nun tepkisini çeken Mehmet Ağar özür diledi Bakan Soylu'nun tepkisini çeken Mehmet Ağar özür diledi         
14:20
Petek Dinçöz, eşinin elini öperek bayram harçlığı aldı Petek Dinçöz, eşinin elini öperek bayram harçlığı aldı         
14:18
Sahil kıyısında yürüyenler, keskin dişleri olan bir balık fark etti Sahil kıyısında yürüyenler, keskin dişleri olan bir balık fark etti         
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'ın Abdullah Gül itirafıyla ilgili konuştu: Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'ın Abdullah Gül itirafıyla ilgili konuştu: Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar         
11:08
Sedat Peker, Sedat Peker, "Bildiklerini neden daha önce anlatmadı?" sorusuna cevap verdi         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2021 21:35:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sarıkeçili yörük ailenin yaylalara göç yolculuğu başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement