Sarıyer'de korkutan patlama: Mahalleli sokağa döküldü - Son Dakika

Sarıyer'de korkutan patlama: Mahalleli sokağa döküldü

Sarıyer'de korkutan patlama: Mahalleli sokağa döküldü Ayazağa'da işlek bir cadde üzerindeki rögar büyük bir gürültüyle patladı Metrelerce havaya fırlayan kapak paramparça yere dağıldı Sokağa dökülen mahalleli büyük panik yaşadı Sarıyer Ayazağa'daki işlek bir cadde üzerindeki rögar, büyük...

Sarıyer'de korkutan patlama: Mahalleli sokağa döküldü

Ayazağa'da işlek bir cadde üzerindeki rögar büyük bir gürültüyle patladı

Metrelerce havaya fırlayan kapak paramparça yere dağıldı

Sokağa dökülen mahalleli büyük panik yaşadı

İSTANBUL - Sarıyer Ayazağa'daki işlek bir cadde üzerindeki rögar, büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın etkisiyle metrelerce havaya fırlayan kapak yere dağılırken, sokağa dökülen mahalleli ise büyük panik yaşadı. Patlamada ölen yada yaralanan olmazken, park halindeki bir aracın camları ise tuzla buz oldu.

Olay, saat 20.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa Dereboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde işlek cadde üzerindeki rögarda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle metrelerce havaya fırlayan kapak, yere düşerek parçalandı. Olay nedeniyle büyük bir gürültü duyan çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Patlayan rögarda inceleme yapan ekipler, üzerine tahta palet koyarak kapattı. Vatandaşlar ise şeridin arkasına doğru uzaklaştırıldı. Polisin önlem aldığı olayın neden kaynaklandığını bulmak için ekiplerin inceleme yapacağı öğrenildi.

"Baya bir gürültülüydü bomba falan attılar sandık"

Olay hakkında konuşan bir vatandaş, "Yarım saat önce patlama oldu. Baya bir gürültülüydü, biz herhalde bomba falan attılar sandık. Sonrasında fabrikanın tepesinden duman çıktı. Ben bomba zannettim, yaralı yok. Aracın camları kırıldı, o anda yoldan geçenler yoktu" dedi.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Sarıyer'de korkutan patlama: Mahalleli sokağa döküldü

Ayazağa, Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 21:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de korkutan patlama: Mahalleli sokağa döküldü - Son Dakika

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