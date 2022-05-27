Şarkışla'da çiftçiler yağmur duası yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Şarkışla'da çiftçiler yağmur duası yaptı

27.05.2022 17:18
Şarkışla'da çiftçiler yağmur duası yaptı

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Gürçayır beldesinde çiftçiler, yağmur duasına çıktı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Gürçayır beldesinde çiftçiler, yağmur duasına çıktı.

Cuma namazı sonrası belediyenin düğün salonu önündeki parkta toplanan çiftçilere belde halkı ve köylerden gelen vatandaşlar da eşlik etti.

Burada kılınan iki rekat nafile namazından sonra Merkez Cami imamı Abdulkadir Temiz ve Yukarı Cami imamı Seyit Çam, yağmur duası yaptı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından vatandaşlara yemek ikram edildi.

Yağmur duasına Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Gürçayır Belediye Başkanı Temel Toy, Ziraat Odası Başkanı Azimet Topçu ve bazı siyasi parti temsilcileri de katıldı.

YORUMLAR
500
'Şarkışla için el ele' istişare toplantısı düzenlendi 'Şarkışla için el ele' istişare toplantısı düzenlendi İsmini açıklamadı, tüm okula döner ikram etti İsmini açıklamadı, tüm okula döner ikram etti
Kaynak: AA

Gürçayır, Şarkışla, Sivas, Cuma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şarkışla'da çiftçiler yağmur duası yaptı - Son Dakika


Son Dakika
17:13 Kuzey Kore'de Kovid-19 aşıları "Kim Jong Un'un ölümsüz aşk iksiri" diye tanıtıldı
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 17:24:45. #1.13#
SON DAKİKA: Şarkışla'da çiftçiler yağmur duası yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement