Sason'da uyuşturucu şebekesine operasyon
1 saat önce
Batman'ın Sason ilçesinde jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen 4 kişi yakalandı.
Batman
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:37 Kaynak: İHA
'ın Sason
ilçesinde jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen 4 kişi yakalandı.
Operasyona ilişkin Batman Valiliğinden yapılan açıklamada 3 kişinin çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı belirtildi. Açıklamada, "İlimiz jandarma komutanlığı unsurları tarafından, Sason ilçesi mülki sınırları içerisinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen 4 şahsın yakalanmasına yönelik Diyarbakır Silvan
ve Batman Sason ilçelerinde 5 ayrı adreste eş zamanlı yapılan adli aramalarda 21 gram kubar esrar maddesi, 6 gram toz esrar maddesi, 42 gram kök kenevir bitkisi, 28 gram kenevir tohumu ele geçirilmiştir. Şüpheli 4 şahıs hakkında yapılan adli işlem sonucu 3 şüpheli şahıs çıkardıkları adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - BATMAN
Uyuşturucu imalathanesine çevrilen villada genetiği değiştirilmiş esrar ele geçirildi!
Oyuncu Gizem Karaca, köpeğinin bulunması için takipçilerinden yardım istedi
Aldatıldığını ortaya çıkaran kocanın "casus yazılım" cezası bozuldu
Avukat, eğlence mekanındaki kavgada öldürüldü