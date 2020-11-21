Satrançta Türkiye'nin büyük ustası Vahap Şanal oldu - Son Dakika

Satrançta Türkiye'nin büyük ustası Vahap Şanal oldu

21.11.2020 17:43
Satrançta Türkiye'nin büyük ustası Vahap Şanal oldu, System.String[]

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hasan Ferit Boysan Türkiye Satranç Şampiyonası bugün oynanan son mücadelelerle tamamlandı.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hasan Ferit Boysan Türkiye Satranç Şampiyonası bugün oynanan son mücadelelerle tamamlandı. 2019 yılının da şampiyonu Vahap Şanal, bu yılki ilk ve tek yüz yüze şampiyonayı da kazanarak 'büyük usta' unvanını devam ettirdi.

Göynük Mahallesi'nde bulunan bir otelde 10 elit sporcunun katılımıyla Güriş Holding'in desteğiyle Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından düzenlenen Hasan Ferit Boysan Türkiye Satranç Şampiyonası 10 günün ardından bugün oynanan son mücadelelerle tamamlandı. 16 Mart tarihinde pandemi nedeniyle durdurulan sportif faaliyetlerin ardından Türkiye'de yüz yüze yapılan ilk ulusal satranç şampiyonası özelliğini de taşıyan şampiyonada, 2019'da büyük usta olan 22 yaşındaki Vahap Şanal mücadeleleri kazanarak 2020 yılının da şampiyonu olarak unvanını devam ettirdi. Pandemi dolayısıyla birçok sağlık önleminin de alındığı şampiyonada ikinciliği Melih Yurtseven, üçüncülüğü ise Cem Kaan Gökerkan aldı. Sporcular mücadelelerin ardından düzenlenen seremoniyle ödüllerini aldı.

Şampiyona ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye'nin iki yıl üst üste büyük ustası olan Vahap Şanal, "Uzun süre sonra ilk defa Türkiye'de bir turnuva düzenlendi ve çok da kaliteli bir turnuvaydı. Geçen sene de burada olmuştu ve Türkiye şampiyonaları hep Antalya'da oluyor. Gerçekten de satranç oynamak için mükemmel bir yer. Konsantre olabiliyoruz. Şu an tuhaf bir dönemden geçiyoruz, o yüzden maske ile oynamamız gerekti. Maske ile çalışması gerekenleri çok daha iyi anladım burada. Gerçekten sağlıklı düşünemedik bazen. Benim için çok önemli bir turnuvaydı. Türkiye şampiyonu olmak hep küçüklükten beri hep hayalim. Bir daha olabildim, çok mutluyum. Turnuvalar biraz ilk başta uzun süredir pandemiden dolayı turnuva oynayamadığımız için herkes biraz formsuz gibiydi ama kısa sürede alıştık. Ondan sonrası elimizden geldiği kadar şartlara adapte olmaya çalıştık. Güzeldi her şey yani. Organizasyon çok güzeldi" dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkan vekili Aşkın Keleş de "Türkiye Satranç Federasyonumuzun, Türkiye şampiyonumuzu belirlemek için yaptığı Türkiye Satranç Şampiyonası 10 unvanlı sporcuyla birlikte, 9 gün boyunca bir yarışma ortamındaydık. Burada hijyen mesafe kurallarına uyduk. Sporcularımız gelmeden önce PCR testlerini yaptık. Daha sonra da otelimizin sağladığı çok ciddi sağlık koşullarının içerisinde de turnuvamızı gerçekleştirdik. Turnuvamız içerisinde hem iki yarışmacının arasına koruyucu camlar koyduk. Hem maskelerle yarışmalarımıza devam ettik. Gün sonunda büyük ustamız Vahap Şanal birinciliği aldı. Kendisini de tebrik ediyorum" diye konuştu.

Satrançta Türkiye'nin büyük ustası Vahap Şanal oldu
Satrançta Türkiye'nin büyük ustası Vahap Şanal oldu
Satrançta Türkiye'nin büyük ustası Vahap Şanal oldu
Satrançta Türkiye'nin büyük ustası Vahap Şanal oldu
Satrançta Türkiye'nin büyük ustası Vahap Şanal oldu
Satrançta Türkiye'nin büyük ustası Vahap Şanal oldu
Satrançta Türkiye'nin büyük ustası Vahap Şanal oldu
Satrançta Türkiye'nin büyük ustası Vahap Şanal oldu

Türkiye Satranç Federasyonu, Vahap Şanal, Antalya, Türkiye, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Satrançta Türkiye'nin büyük ustası Vahap Şanal oldu - Son Dakika Spor


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