SAÜ'de "Bosna'nın 200 Yıllık Tarihi" konferansı - Son Dakika

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Balkan Öğrenci Topluluğunca "Bosna'nın 200 Yıllık Tarihi" konferansı düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi Prof. Dr. Gültekin Yıldız Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, dünya üzerindeki pek çok milletin kentte huzur içinde yaşamasının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Bir arada yaşama kültürünün atalarından miras kalan bir özellik olduğunu vurgulayan Yüce, "Biz de Sakarya'da bu geleneği sürdürüyoruz. Balkanlardan gelen kardeşlerimizle yüzlerce yıllık ortak tarihi paylaşıyoruz." dedi.

Türkiye'nin Bosna Hersek başta olmak üzere Balkan coğrafyasıyla yakın ilişkiler kurduğuna dikkati çeken Yüce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bosna Hersek, ülkemiz ve şehrimiz için çok özel yere sahip. Burada pek çok Boşnak kardeşimiz yaşıyor. Tabi ki Bosna Hersek'ten bahsederken 'Bilge Kral' Aliya İzzetbegoviç için özel parantez açmamız gerekir. Merhum Aliya, sadece bir siyasetçi değildi. O, fikri uğruna zindanlara girmiş büyük düşünürdü. O, yüreğinde tüm insanları taşıyan gönül adamıydı. Bu vesileyle bir kez daha Aliya İzzetbegoviç'i rahmetle ve minnetle anıyorum. Bosnalı kardeşlerime her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ediyor, bağımsızlığı ve özgürlüğü için bilge lider Aliya'nın etrafında kenetlenen tüm kardeşlerimi kutluyorum."

"Yabancı öğrenciler şehrimize renk katıyor"

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan da üniversitede her 10 kişiden birinin uluslararası öğrenci olduğunu belirterek, bunun kendileri için çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Yabancı öğrencilerin şehre renk kattığını vurgulayan Savaşan, "Balkan Öğrenci Topluluğu gibi çok sayıda öğrenci topluluğumuz var. Kendi aralarında organize oluyorlar, güzel etkinlikler yapıyorlar. Bizler de öğrenci arkadaşlarımızın yaptıkları ve yapacakları tüm etkinliklerde her zaman yardımcı olduk, olmaya da devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Her zaman birlik ve beraberlik içinde etkinlikler yapmaya devam ettiklerini belirten Topluluk Başkanı Azra Demin ise desteklerinden ötürü Rektör Savaşan ve akademisyenlere teşekkür etti.

Konuşmacı olarak katılan Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Selvi, Bosna'nın 200 yıllık tarihi hakkında bilgi verdi, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Katılımcılara daha sonra Bosna lokumu ikram edildi, çiçek verildi.

Etkinlikte, Serdivan Bosna Sancak Derneği Başkanı Rafet Yatçı, rektör yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler yer aldı.