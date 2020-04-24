Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davanın sanığı açlık grevinde öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davanın sanığı açlık grevinde öldü - Son Dakika

Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davanın sanığı açlık grevinde öldü

6 saat önce

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın 31 Mart 2015'te makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan Mustafa Koçak'ın, açlık grevinde öldüğü bildirildi.

Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davanın sanığı açlık grevinde öldü, System.String[]

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın 31 Mart 2015'te makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan Mustafa Koçak'ın, açlık grevinde öldüğü bildirildi.

Cumhuriyet Savcısı Kiraz'ın makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca onanması istenen davanın tutuklu sanıklarından Mustafa Koçak'ın cezaevinde bir süredir açlık grevinde olduğu ve hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yerel mahkemenin sanık Mustafa Koçak'ı, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, savcı Kiraz'ın şehit edilmesiyle ilgili, ayrıca "kasten öldürmeye yardım" suçundan 27 yıl, "kamu görevlisini silahla hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 12 yıl ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan da 3 yıl olmak üzere toplam 42 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin karar, istinaf mahkemesince de uygun bulunmuş ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan tebliğnamede de sanık Koçak'a verilen cezanın onanması istenmişti.

"Silahı terörist Yayla'ya teslim etmiş"

Davanın gerekçeli kararında, sanık Mustafa Koçak'ın daha önce örgütsel eylemlerde bulunduğu ve birçok olayda adının geçtiği ifade edilmişti. Terör örgütü mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından gerçekleştirilen Savcı Kiraz'ın şehit edilmesi eyleminde kullanılan silahı sanık Murat Canım'ın örgütsel amaçlarla temin ederek sanık Mustafa Koçak'a verdiği belirtilmişti. Kararda, Koçak'ın da silahı eylemcilerden Şafak Yayla'ya teslim ettiği anlatılmıştı.

Gerekçeli kararda, sanık Mustafa Koçak hakkında yargılama sürecindeki olumsuz tutum ve davranışları ile pişmanlık duymaması nedeniyle ceza indirimi uygulanmadığı kaydedilmişti.

Kiraz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 02:14 Kaynak: AA

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