Savcılık, Darbe Cezasına İtiraz Etti

20.01.2026 12:12
Merve Ongun'a darbeden 5 yıl hapis cezası alan Mertcan Bulut'a savcılık itiraz etti.

ANKARA'da Merve Ongun'u (25) sokak ortasında darbederek ağır yaralayan Mertcan Kaan Bulut'a (27) verilen 5 yıl hapis cezası kararına savcılık itiraz etti. Cezayı az bulup istinaf mahkemesine taşıyan savcılık, Merve'nin hayati tehlike geçirmesi ve en ağır (6'ncı derece) kafatası bölgesinde kırık oluşmasına rağmen mütalaaya aykırı olarak üst sınırdan mahkumiyet kurulmadığını belirtti.

Merve Ongun, geçen yıl 10 Ekim'de sokak ortasında eski erkek arkadaşı motokurye Mertcan Kaan Bulut tarafından darbedildi. Aldığı yumruk darbesiyle yere düşerek ağır yaralanan Ongun, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 ağır ameliyat geçirip, 1 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata tutundu. Olayın ardından tutuklanan Mertcan Kaan Bulut hakkında, Merve Ongun henüz hastanede tedavisi sürerken iddianame hazırlandı. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede Bulut hakkında, 'Kasten yaralama' suçundan 6 yıla kadar hapis talep edildi. Mertcan Kaan Bulut, Ankara 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında mahkeme heyetince 'Nitelikli kasten yaralama' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KARARIN GEREKÇESİ

Kararın gerekçesinde sanığın, Merve'yi hayati tehlike geçirmesine ve hayat fonksiyonlarına 6'ncı derecede etki edecek kemik kırığı oluşmasına neden olacak şekilde yaralamak suretiyle üzerine atılı suçu işlediği belirtildi. Sanığın Merve'yi birden fazla ittirip yere düşmesine neden olması, daha sonra sert bir biçimde yüz ve boyun bölgesine darbe indirmesi, birden fazla nitelikli halin bir arada bulunması nedeniyle alt sınırdan uzaklaşarak ceza tayinine gidildiği, haksız tahrik hükmü uygulamasına gerek olmadığı belirtildi. Sanığın sabıkalı kişiliği ve suç işlemedeki ısrarı nedeniyle de indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmedildi.

SAVCILIKTAN İTİRAZ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nin sanık hakkında verdiği hapis cezası kararını istinaf mahkemesine taşıdı. Verilen cezayı az bulan savcılık, olayın oluş şekli, katılanın hayati tehlike geçirmesi ve en ağır (6'ncı derece) kafatası bölgesinde kırık oluşmasına rağmen mütalaaya aykırı olarak üst sınırdan mahkumiyet kurulmadığını belirtti. Savcılık ayrıca, kemik kırığı olmasına rağmen verilen cezanın yarı oranında artırılmasını öngören TCK 87/3 maddesinin uygulanmadığını, eksik ceza tayini yoluna gidildiğini, bunun usul ve yasaya aykırı olduğunu belirtti.

Kaynak: DHA

