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Savunma sanayisinin mühendisleri bu üniversitede yetişiyor - Son Dakika

Savunma sanayisinin mühendisleri bu üniversitede yetişiyor

20.01.2022 12:08

Savunma sanayisinin mühendisleri bu üniversitede yetişiyor Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin lisansüstü öğrencileri mezun olmadan Türkiye'nin gözde savunma sanayi kuruluşlarında iş buluyor Öğrencilerine savunma kuruluşlarının kapılarını aralayan üniversiteden mezun olanlar iş arayan...

Savunma sanayisinin mühendisleri bu üniversitede yetişiyor

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin lisansüstü öğrencileri mezun olmadan Türkiye'nin gözde savunma sanayi kuruluşlarında iş buluyor

Öğrencilerine savunma kuruluşlarının kapılarını aralayan üniversiteden mezun olanlar iş arayan değil tercih edilen mühendisler olacak

SİVAS - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, öğrencilerine savunma kuruluşlarının kapılarını aralarken üniversiteden mezun olanlar iş arayan değil tercih edilen mühendisler olacak.

Savunma sanayi üzerinde ihtisaslaşan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin çalışmaları ile göz doldururken 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında lisans düzeyinde de öğrenci kabul etmeye hazırlanıyor. Üniversite ile Türkiye'nin göz bebeği olan savunma kuruluşları arasında yapılan anlaşmalar kapsamında öğrenciler, TAİ, TEİ, ROKETSAN, ASELSAN, TÜBİTAK, HAVELSAN gibi önemli kuruluşlarla birlikte çalışma imkanı buluyor. Bir çok öğrenci mezun olmadan bu kuruluşlarda iş imkanı bulup çalışmaya başladı. Savunma alanında geleceğin mühendislerini yetiştiren üniversite aynı zamanda öğrencilerine yüksek nitelikte iş bulma fırsatı da sunuyor. Bu üniversiteden mezun olacak öğrenciler şimdiden özel sektörde tercih edilecek mühendisler arasında gösteriliyor.

"Savunma kuruluşları ile ortak hareket ediliyor"

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Türkiye'nin önemli savunma kuruluşları ile iş birliği içerisinde olduklarını belirtip, "Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2019 yılında kuruluş çalışmalarına başladı. İlk önce üniversitemizin farklılaşması, bir misyon dahilinde bir vizyon gerçekleştirebilmesi için çalışmalar gerçekleştirdik. Bu kapsamda savunma sanayi alanında ihtisaslaşan bir üniversite olma hedefi koyduk. Bu nedenle ülkemizde önde gelen; TAİ, TEİ, ROKETSAN, ASELSAN, TÜBİTAK, HAVELSAN gibi savunma kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştirdik. Yeni bir üniversite olarak bu kurumlarımız ile birlikte üniversitemizi şekillendirmek, eğitimlerimizi birlikte modellemek konusunda destekler istedik. Çok olumlu baktılar. Bu kapsamda ilk işimiz bu kuruluşlarla çeşitli eğitim ve proje anlaşmaları geliştirmek oldu." dedi.

Okurken ülkelerine hizmet ediyorlar

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, öğrencilerinin eğitim görürken ülkemize de hizmet etme imkanı bulduklarını ifade edip, "2020'nin başlarında Savunma teknolojileri alanında yüksek lisans ve doktora programlarımıza başladık. Üniversitemizde eğitime başlayan yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz tez çalışmaları için bu kuruluşlarda görevlendirildi. Bunların alt yapılarını oluşturduk. Bu kapsamda TÜBİTAK SAGE'de, ASELSAN'da, TAİ'de, ROKETSAN'da şu anda çalışan yüksek lisans öğrencilerimiz var. Bunların bir kısmı araştırma görevlimizdir. Bu kurumların fiziksel ortamlarında tezlerini geliştirirken aynı zamanda bu kurumlardaki ürünlerin geliştirilmesine de katkıda bulunuyorlar. Öğrencilerimiz bu savunma kuruluşlarımıza katkı sağladıkları gibi ülkemize ve üniversitemize de katkı sağlamış oldular." dedi.

"İş arayan değil tercih edilen mühendisler yetişiyor"

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, üniversitelerinde iş arayan değil tercih edilen mühendisler yetiştirdiklerini vurgulayarak, "Buradaki amaçlarımızdan birisi, öğrencilerimizin ve ilerideki potansiyel akademisyen adaylarımızın sahada yetişmesini, akademinin dışında özel sektör içerisinde de tecrübeler kazanmalarını sağlamaktı. Yani eğitimin yanında iş tecrübesi de kazandırmaktı. Bunda da başarılı olduk. Bazı öğrencilerimiz şu anda TAİ tarafından işe alındılar. Bir kısmı da işe alınma aşamasında. Üniversitemizde 7+1 eğitim modelini uygulayacağız. Öğrencilerimiz son sınıfta tamamen özel sektörde, savunma kuruluşlarında çalışacaklar. Böylece mezun olmadan büyük bir iş tecrübesi de kazanmış olacaklar. Bu sayede hem üniversitede verilen uygulamalı eğitimde hem de savunma şirketlerinde başladıkları stajyer mühendis programı sayesinde, mezun olduklarında bir iş tecrübesi de kazanmış olacaklar. Bu gençlerimiz aranan mühendis özelliğinde olacaklar. İş arayan değil de tercih edilen, aranan nitelikteki mühendisler olarak mezun olacaklar" dedi.

İlk kez lisans öğrencisi alacak

Yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabul eden Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında ilk kez lisans öğrencilerini de kabul edecek. Kul, ülkemizin savunmasına hizmet etmek isteyen gençleri davet ederek şunları söyledi. "Sivas'ta ve Sivas dışındaki tüm gençlerimizi Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitemizdeki lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına çağırıyoruz, davet ediyoruz. Hiçbir üniversitede olmayan fırsatlar sunmaktayız. Ülkemizin göz bebeği olan savunma kuruluşlarının kapısını açmaktayız. Bu fırsat nadir bulunur."

İleri savunma teknolojileri geliştiriliyor

2020 yılının başlarında yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenci kabul eden Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde; TAİ, TEİ, ROKETSAN, ASELSAN, TÜBİTAK, HAVELSAN gibi kuruluşlarla birlikte ileri savunma teknolojileri üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Çalışmalar arasında insansız hava araçları da yer alıyor.

Önemli programlarda yer alan üniversite öğrencileri Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yüksek lisans öğrencilerinden İremnur Duru yaptığı açıklamada, "Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesini, savunma sanayisinde ihtisaslaşacağını duyduğumda tercih etmek istedim. Çünkü savunma sanayi alanında çalışabilen üniversite çok az. Sivas'ta bu fırsatı görebilmek beni çok mutlu etti" dedi.

Merve Gençtürk ise "Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde müfredat çok iyi. Çünkü savunma sanayisi üzerine bir müfredat söz konusu. Bu multidisipliner bir müfredattı ve benim ilgimi çekti. Lityum iyon pilleri de son zamanlarda popüler olan bir malzeme türü aslında. Bu yüzden ben de lityum iyon pilleri üzerine kendimi geliştirme planıyla burada yüksek lisansımı başlattım. Daha sonrasında doktora yapıp bu alanda uzman olmayı planlıyorum." dedi.

Deniz Aktürk ise "Yüksek lisans tez konum gaz atomizasyonda parçalanma mekanizmasının modellenmesi üzerine. Gaz atomizasyondan kısaca bahsedecek olursak, yüksek hızlara sahip gaz akşının etkisiyle sıvı gazlara ayrışır. Daha sonra bu metal damlacıklar küreselleşir, soğur ve daha sonrasında katılaşır. Elde edilen nihai ürün ise savunma sanayisinde ham madde olarak kullanılacak metal tozudur. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin tercih edilmesinin başlıca sebeplerinden bir tanesi lisans müfredatının savunma sanayi üzerine odaklı olmasıdır. Buraya gelecek öğrenciler savunma sanayisinde özgür ve güncel konular üzerinde tez çalışmalarını gerçekleştirecek ve aynı zamanda da oradaki uzman hocalarımız tarafından danışmanlık elde edeceklerdir." şeklinde konuştu.

Nurullah Özkan ise düşüncelerini şu şekilde ifade etti. "Benim Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesini tercih etmemin sebebi, bu üniversitenin savunma teknolojileriyle ve savunma kuruluşlarıyla ilgili olmasıdır. Bundan dolayı yüksek lisansımda bu üniversiteyi seçtim. Hem akademik olarak bu alanda ilerlemek hem de savunma kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapabilmek için Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesini tercih ettim."

Savunma sanayisinin mühendisleri bu üniversitede yetişiyor
Savunma sanayisinin mühendisleri bu üniversitede yetişiyor
Savunma sanayisinin mühendisleri bu üniversitede yetişiyor

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Yüksek Lisans, Türkiye, Lisans, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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