Sedat Peker'in Bakan Soylu ile ilgili iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AK Parti'den ilk yorum: Şiddetle kınıyoruz! - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve AK Parti Sözcüsü Çelik, organize suç örgütü soruşturması kapsamında aranan ve bir süredir yaptığı Youtube yayınlarıyla bir takım iddiaları dile getiren Sedat Peker'in iddialarını gündeme taşıyarak AK Parti'yi ve bakanları eleştirenlere sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

"MAFYATİK BİR ŞAHSIN HEZEYANLARINDAN MEDET UMUYORLAR"

Bakan Soylu, Peker'in iddiaları sonrası yaptığı açıklamada muhalefet partisi liderlerinin isimlerini tek tek sıralayarak Sedat Peker'i cesaretlendirmekle suçladı. Sosyal medya hesabından Soylu'nun açıklamasını paylaşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın şu ifadeleri kullandı:

"İçişleri bakanımız Süleyman Soylu meseleyi açıkça ortaya koyarken muhalefetin küçük siyasi hesaplarla ve mafyatik bir şahsın hezeyanlarından medet umarak iftira ve tezviratta bulunması muhalefet adına ne hazin bir durumdur. Umarım bu yaptıklarından hicap duyarlar."

ÖMER ÇELİK: ŞİDDETLE KINIYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İçişleri Bakanımızı, kabinemizi ve partimizi bir suç örgütü üyesinin laflarıyla hedef alanları şiddetle kınıyoruz. Suç örgütü üyelerini siyaset ve muhalefet yapmanın referansı kabul edenleri kınıyoruz" dedi.

Çelik şu ifadeleri kullandı:

"İllegal/mafyatik kişiliklerin tezviratlarını esas kabul ederek İçişleri Bakanımıza, Bakanlarımıza, Kabinemize, Ak Partimize ve siyaset arkadaşlarımıza saldıran muhalefet siyasetçileri sadece kendilerine kişiliksiz notlar veriyorlar. Suç örgütü mensubu şahısların hezeyanlarının peşine düşerek siyaset arkadaşlarımızı hedef alanlar aslında kendi referanslarının suç örgütü mensupları olduğunu itiraf etmekten başka bir şey yapmıyorlar. Muhalefetin siyasi demeç verirken kendisini suç örgütü mensubu bir şahsın ifadelerinden beslenmek zorunda hissetmesi, siyasetin en temel ilkesinden ahlaki bir sapmadır. Terör örgütü üyelerinin iddialarının bir suç örgütü üyesi tarafından dillendirildikten sonra siyaset gündemine taşınması, bir siyasi figüranlık örneğidir ve nasıl bir kurgunun ürünü olduğu milletimizin ferasetinden kaçmamaktadır.

"ELİNDE BİLGİ BELGE OLAN MAHKEMEYE GİTSİN"

Elinde belge bilgi olan hemen mahkemeye gitsin. Elindeki malzeme sadece illegal/mafyatik tiplerin tezviratları olanlar, bunları kullanarak siyaset yapmıyorlar, sadece kendilerini kullandırıyorlar. İllegal odakların sözlerini esas alarak arkadaşlarımıza siyasi saldırıda bulunanlar, illegal odakların iftiralarını referans kabul ettiklerini beyan etmiş oluyorlar. Siyasetçinin bu hale düşmesi vahimdir. Bu şekilde davrananların yarın öbür gün kendileri hakkında illegal/suç örgütü mensubu kişiliklerin söyleyeceği her şeyin doğru kabul edileceği bir ortama imza attıkları açıktır. Rakibine gayrı meşru odakların iftiralarıyla saldıranlar, gayrı meşru odakların kendileri hakkında söyleyeceği her şeyi şimdiden doğru kabul etmiştir. Bu siyaset tarzı utanılması gereken bir siyaset tarzıdır. İçişleri Bakanımızı, kabinemizi ve partimizi bir suç örgütü üyesinin laflarıyla hedef alanları şiddetle kınıyoruz. Suç örgütü üyelerini siyaset ve muhalefet yapmanın referansı kabul edenleri kınıyoruz."