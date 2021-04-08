Şehit Aileleri Yardımlaşma Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği, bazı emekli amirallerin bildirisini kınadı - Son Dakika

Şehit Aileleri Yardımlaşma Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Necati Selvitop, bazı emekli amirallerin bildirisini kınayarak, "Çıkın bu memleketin Cumhurbaşkanından, halkından özür dileyin." dedi.

Derneğin Eyüpsultan'daki merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Selvitop, bildiriyi kınadıklarını ve yok hükmünde saydıklarını belirtti.

Selvitop, şunları kaydetti:

"104 emekli amiralin bir gece yarısı geçmiş karanlık tarihlere özenerek, aba altından sopa gösterircesine yapmış oldukları akıllara durgunluk verecek açıklamalarını, üniformasını giydiği, ekmeğini yediği ve yemeye de devam ettiği devletine, sırf 'Uzun adam olmasın, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmasın da kim olursa olsun.' dercesine kin ve nefret kusmaları olarak görüyoruz. Şehit ailelerimizin mağduriyetinin altında sizin ve sizin gibi düşünenlerin imzasının olduğunu gördük. FETÖ, PKK, DEAŞ, Hizbullah gibi vatan hainlerinin kirli tuzaklarını görüyoruz. Sizleri araştırdık. Çıkın bu memleketin Cumhurbaşkanından, halkından özür dileyin. Yetmez, fikir babalarınız da parmaklıkların ardında cezalarını çeksinler. Neden mi? 1986 yılından bu yana şehit sayılmayan ailelerimizin, evlatlarının haklarına kan doğrayan imza atanlar sizler, sizler gibi düşünenler ve FETÖ'cüler çıktı. Sırf FETÖ'cü komutanlar, sizlerin akranları vukuat almasın diye yalan yanlış sahte raporlar düzenlediniz. İsteyene belgeleri sunmaya hazırız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile şehit aileleri arasına nifak tohumları ekmek isteyenler olduğunu dile getiren Selvitop, tüm şehit yakınlarının İSPARK'tan ücretsiz faydalanmaları, TOKİ, Sosyal Yardımlaşma Fonları, malulen emekli maaşları gibi konularda da talep ve iyileştirme beklentileri olduğunu vurguladı.

Şehit ailelerinin talepleri

Oğlu 23 yıl önce şehit düşen Döndü Yücel, halen gözyaşı döktüğü oğlunun rüyalarına girdiğini anlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit yakınları için destek istedi.

20 yaşındaki oğlunu şehit veren Fatma Gülhatun ise evladının "eğitim zayiatı" kabul edilerek şehit sayılmadığını, bu nedenle hiçbir haktan yararlanamadığını ifade ederek, "Ben de diğer şehitler gibi, çocuğumun hakkı olan haklardan yararlanmak istiyorum." diye konuştu.