Şehit ailelerine berat takdim edildi - Son Dakika

Aksaray Valisi Ali Mantı, şehit Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Fidan ve Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız'ın ailelerine şehitlik beratı takdim etti.

Valilikte düzenlenen programda, Vali Mantı, rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız ve "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu"nda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Fidan'ın ailelerine şehitlik beratı takdim etti.

Mantı, ailelerle birlikte bir süre sohbet ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına, şehitlik beratını şehit ailelerine takdim etti.

Mantı, burada yaptığı konuşmada, tüm şehitleri rahmetle andıklarını belirterek, her zaman ailelerin yanında olduklarını kaydetti.