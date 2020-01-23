Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan anısına kar altında yürüdüler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan anısına kar altında yürüdüler - Son Dakika

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan anısına kar altında yürüdüler

6 saat önce

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ölüm yıl dönümünde yaylada kar altında yapılan yürüyüşle anıldı.

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan anısına kar altında yürüdüler, System.String[]

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ölüm yıl dönümünde yaylada kar altında yapılan yürüyüşle anıldı.

Görev yaptığı Diyarbakır'da, 24 Ocak 2001 tarihinde uğradığı saldırı sonucu şehit düşen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, memleketi Hendek'te kar altında yapılan yürüyüşle anıldı. Hendek Dikmen Yaylası'nda gerçekleştirilen yürüyüşe Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Yoğun kar yağışı ve rüzgar altında gerçekleşen yürüyüşün ardından Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve şehit emniyet müdürünün fotoğrafının bulunduğu pankart açıldı.


Ali Gaffar Okkan, Hendek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:31 Kaynak: DHA
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