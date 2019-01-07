Son Dakika Haberleri: Şehit Fethi Sekin İçin Anma Programı

Şehit Fethi Sekin İçin Anma Programı

36 dakika önce

İzmir Adliyesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı canı pahasına engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin için Baskil Anadolu Lisesinde anma programı düzenlendi.

Şehit Fethi Sekin İçin Anma Programı, System.String[]
İzmir Adliyesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı canı pahasına engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin için Baskil Anadolu Lisesinde anma programı düzenlendi.

Programda şehit Sekin ile ilgili slayt gösterimi yapıldı.

Kaymakam Oğuz Cem Murat, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Sekin'in gururla andığını söyledi.

"Ülkemizdeki bu birlik ve beraberliği şehit polis Fethi Sekin gibi kahramanlara borçluyuz. Allah gani gani rahmet eylesin." dedi.

Murat, Sekin'in ailesine sabır ve başsağlığı diledi.

Şehit Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, yaptığı konuşmada, oğlunun tüm Türkiye'nin kalbinde olduğunu söyledi.

Evladını kaybetmenin hüznünü yaşadığını dile getiren Sekin, "Ama teröre fırsat vermedi. Vatanımız sağ olsun." diye konuştu.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Oktay Karayıl, İlçe Emniyet Amiri Ferhat Erdi, Baskil Anadolu Lisesi Müdürü Bünyamin Güneş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:28 Kaynak: AA

İzmir, Baskil, Fethi Sekin, Güncel
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