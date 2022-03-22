Şehit Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın ismi okula verildi - Son Dakika

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın adı Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne verildi.
İslahiye Şehit Veysel Günay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen törene, Kaymakam Mustafa Anteplioğlu, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, Okul Müdürü Ali Gül ve şehidin eşi Seyhan, annesi Ayfer ve babası Genco Günay katıldı.
??????????????Şehidin eşi, annesi ve babası şehidin isminin okulda yaşatılmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.
Kaynak: AA
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