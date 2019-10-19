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Son Dakika 3. Sayfa Şehit polisin kanı yerde kalmadı

Şehit polisin kanı yerde kalmadı

35 dakika önce

Adıyaman'da PKK'lı 2 terörist sabaha karşı Jandarma Özel Harekat timlerinin başarılı operasyonuyla ölü olarak ele geçirildi.

Şehit polisin kanı yerde kalmadı, System.String[]

Adıyaman'da PKK'lı 2 terörist sabaha karşı Jandarma Özel Harekat timlerinin başarılı operasyonuyla ölü olarak ele geçirildi. Ele geçirilen teröristlerin, polis memuru Taha Ulucay'ı şehit eden teröristler olduğu değerlendiriliyor.


Operasyon sabaha karşı Adıyaman merkeze bağlı Akçalı köyü kırsalında gerçekleştirildi. Güvenlik güçleri aldıkları istihbarat sonrası teröristlerin yerini insansız hava aracı ile tespit etti. Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri tarafından kıstırılan teröristler çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.


JÖH timlerine Polis Özel Harekat timleri de destek verirken bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.


Şehidin kanı yerde kalmadı


Ölü olarak ele geçirilen teröristlerin kimlikleriyle ilgili resmi açıklama yapılmazken, geçtiğimiz aylarda Sincik ilçesinde polis memuru Taha Ulucay'ı şehit eden teröristler olduğu değerlendiriliyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:11 Kaynak: İHA
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