Son dakika haberi: Şehit Uzm. Çvş. Özkaya'nın cenazesi toprağa verildi

Şehit Uzm. Çvş. Özkaya'nın cenazesi toprağa verildi

BARTIN - Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzm. Çvş. Fatih Özkaya memleketi Bartın'da toprağa verildi.

Askeri araç kazası sonucunda şehit olan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli Topçu Uzm. Çvş. Fatih Özkaya'nın Türk bayrağına sarılı naaşı Bartın Devlet Hastanesinden alınarak konvoy eşliğinde Balat köyündeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından şehit Özkaya için Arıt köyü Merkez mahallesinde yer alan Şehit Necdet Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesinde Kur'an-ı Kerim okundu. Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç şehidin acılı ailesine taziye dileklerinde bulundu.

Oğlunun şehadet haberini aldıktan sonra kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede anjiyo olup taburcu edilen şehit babası Mehmet Özkaya cenaze programı boyunca güçlükle ayakta durdu. Şehidin acılı eşi Sevgi Özkaya'da eşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Öğle namazının ardından Şehit Özkaya için düzenlenen cenaze törenine AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Harekat, Eğitim ve Öğretim Başkanı Tuğneral Mehmet Ateş, Garnizon Komutanı Dz Kd. Alb. Erkan Şahin, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, şehit ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze töreninin ardından şehidin naaşı Balat köyü mezarlığında toprağa verildi.