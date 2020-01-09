Şehitler memleketlerine uğurlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehitler memleketlerine uğurlanıyor - Son Dakika

Şehitler memleketlerine uğurlanıyor

6 saat önce

Suriye'nin Resulayn kentinin güneyinde yol kontrolü yaparken PKK/YPG'li teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan 4 asker için uğurlama töreni düzenleniyor.

Şehitler memleketlerine uğurlanıyor, System.String[]

Suriye'nin Resulayn kentinin güneyinde yol kontrolü yaparken PKK/ YPG'li teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan 4 asker için uğurlama töreni düzenleniyor.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yer alan Suriye'nin Resulayn kentinin güney kırsalında yol kontrolü yaparken PKK/YPG'li teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği hain saldırıda şehit olan İstihkam Astsubay Sinan Köse, İstihkam Uzman Çavuş Erol Yanık, Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut ve Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç için Şanlırfa'da tören düzenleniyor. Şehitlerin naaşı düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.

(Ahmet Kolsuz - Sinan Özdemir/İHA)

Resulayn, Suriye, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bir Türk'ün iş yerlerini hedef alan PKK yandaşları, 'yanlış' adresi kundakladı!
Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı

Son Dakika Haberleri
17:58 Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: "İnsanlar hakarete uğradığında sesimizi yükseltmemiz lazım" - Son Dakika
17:56 Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
17:56 Antalya'da 6 sanık uyuşturucu imalatı ve ticareti suçundan hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
17:56 "FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım" davası - Son Dakika
17:52 Sivas Adliyesi Seri Muhakeme Bürosunda ilk dava görüldü - Son Dakika
17:15 Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Son Dakika
17:05 Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 18:02:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehitler memleketlerine uğurlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]