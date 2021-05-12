Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit yakınları şehitlikleri ziyaret etti.

Şehit aileleri Ramazan Bayramı arifesinde İslahiye Şehitliği'ne gelerek şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" konulu gönderdiği genelgeye göre şehit aileleri, arife günü ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri için sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

Muaf tutulan 70 yaşındaki Meliha Akcan, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2010 yılında teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan oğlu Ömer Akcan'ın düzenli olarak ziyaret ettiği İslahiye Şehitliği'ndeki mezarına polis refakatinde gitti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince oturduğu evinden görevli personel yardımıyla ekip otosuyla alınan Akcan, İslahiye Şehitliği'ne oğlunun mezarına getirildi.

Oğlunun mezarında dua eden anne Akcan, sürekli olarak ziyaretine geldiği oğlunun mezarına koronavirüs tedbirleri doğrultusunda kısıtlama zamanlarında kendisini getiren polise teşekkür etti.

Şanlıurfa Akçakale Gümrük Kapısı'nda 2013 yılında çıkan olaylarda şehit olan polis memuru Ferhat Avcı'nın 11 yaşındaki oğlu Mustafa Avcı, şehit babasının mezarına gül koyarak dua etti. Mustafa Avcı, "Babam şehit olduğunda ben 3 yaşındaydım. Bayram arifesinde babamı ziyarete geldim. Dua ettim." dedi.