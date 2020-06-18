Sel sularına kapılan kadın - Başhekim Yardımcısı Dr. M.Hanefi Kabalar - Son Dakika

Bursa'da aniden bastıran şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Osmangazi ilçesinde bir kadın sel sularına kapıldı. Emriye Kahvecioğlu (65) Tahtakale Mahallesi Veziri Caddesi'nde sel sularına kapılarak sürüklenmeye başladı.
Kadını kurtarmak için çevredekiler büyük çaba gösterdi. Yapı malzemeleri satılan bir iş yerinde çalışan Sinan Yılmaz, Kahvecioğlu'nu suların arasından alıp kaldırıma çıkardı.
Başı, kolları ve bacaklarında yaralar oluşan, kaburgasında kırıklar tespit edilen 4 çocuk annesi Kahvecioğlu, sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine götürüldü.
Çekirge Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. M.Hanefi Kabalar, kadının sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.