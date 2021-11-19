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Selçuk Bayraktar'dan "Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı" çağrısı - Son Dakika

Selçuk Bayraktar'dan "Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı" çağrısı

19.11.2021 14:40
Selçuk Bayraktar'dan "Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı" çağrısı

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı ile ilgili "Yeni dönemde kendisini bu işe adayacak ve daha da ileriye taşıyacak bursiyer adaylarımızı bekliyoruz.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı ile ilgili "Yeni dönemde kendisini bu işe adayacak ve daha da ileriye taşıyacak bursiyer adaylarımızı bekliyoruz." çağrısında bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın her eğitim döneminde Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlamayı hedefleyen gençleri buluşturan ve öğrencilere karşılıksız sunulan burs programları bu yıl Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü ismi merhum Özdemir Bayraktar adına gerçekleştirilecek.

T3 Vakfı, öğrencilerin proje ve faaliyetlerini desteklediği Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı sayesinde 2 bin öğrencinin gelişimine katkı sağlayacak. Burs Programı kapsamında Yükselen Yıldız Burs Programı, Eğitmen-Mentor Burs Programı ve Eğitim Desteği Burs Programı olmak üzere 3 farklı destek programı ile ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlanacak.

Açıklamada videolu bir mesajla öğrencilere çağrıda bulunan Selçuk Bayraktar, "Bu ay itibarıyla bir bursiyer sürecinin daha sonuna geldik. 2020'de 300, 2021'de ise 450 bursiyerimiz vardı. Bursiyerlerimiz bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi canla başla Milli Teknoloji Hamlesi'nin gelişimi için emek verdiler. Yeri geldi fikir ürettiler, yeri geldi Teknofest'te sabahlara kadar çalıştılar. Yeni dönemde kendisini bu işe adayacak ve daha da ileriye taşıyacak bursiyer adaylarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgilere göre, eğitimin farklı düzeylerinde karşılıksız burs desteği sağlanıyor. İstanbul genelinde lisans ve lisansüstü öğrencilerin başvurabildiği Yükselen Yıldız Burs Programı ile katılımcılara sağlanan özel eğitim imkanları sayesinde kişisel, akademik ve kariyer gelişimlerine katkı sunulacak. T3 Vakfı bünyesindeki projelerde yer alma fırsatı sunulan 100 öğrenciye 10 ay boyunca devam edecek program kapsamında aylık 1.200 TL burs desteği verilecek.

T3 Vakfı tarafından hayata geçirilen Deneyap Teknoloji Atölyelerinde öğrencilere eğitmenlik yapma ve yarışmalar için desteklenen takımlara mentorluk yapma imkanı da sunulan Eğitmen-Mentor Burs Programı ile de katılımcıların yetkin oldukları alanlarda gelişmelerine katkı sağlanıyor. Türkiye'nin farklı illerinde bulunan Deneyap Teknoloji Atölyelerinde yer almak üzere lisans ve lisansüstü öğrencilerin başvurabildiği programda 400 kişiye 10 ay boyunca aylık 1.200 TL burs desteği sunulacak.

Türkiye genelinde ortaokul, lise ve üniversitede öğrenim gören öğrencilerin başvurabildiği Eğitim Desteği Burs Programında ise 1.500 öğrenciye 10 ay boyunca aylık 750 TL burs desteği sağlanacak.

Başvuruların 30 Kasım'a kadar devam edeceği burs programı için katılımcılar, T3 Vakfı kurumsal yönetim sistemi üzerinden ulaşabilecekleri "https://turkiyeteknolojitakimi.org/burs-programlari.html" sayfasından program detaylarını inceleyebiliyor ve başvuruda bulunabiliyor.

Burs programından kabul alan öğrenciler, teknolojinin farklı alanlarında Türkiye'nin geleceğine imzasını atacak başarılı çalışmalara ortak olacak.

Selçuk Bayraktar'dan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı çağrısı
Selçuk Bayraktar'dan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı çağrısı
Selçuk Bayraktar'dan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı çağrısı
Selçuk Bayraktar'dan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı çağrısı

Özdemir Bayraktar, Selçuk Bayraktar, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Selçuk Bayraktar'dan 'Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı' çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selçuk Bayraktar'dan "Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı" çağrısı - Son Dakika
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