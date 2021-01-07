Selendi'de tütün alımları başladı - Son Dakika

Selendi'de tütün alımları başladı

07.01.2021 09:18
Selendi'de tütün alımları başladı, System.String[]

Manisa'nın Selendi ilçesinde 2020 yılı mahsulü tütün alımlarına başlandı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde 2020 yılı mahsulü tütün alımlarına başlandı. Üreticinin yanı sıra, piyasaların da beklediği tütün teslimatları hafta içerisinde başlarken baş fiyat 27 TL olarak açıklandı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde çiftçiyle sözleşmeli üretim yapan firmadan olan özel bir firma tütün alımlarına başladı. 2000 yıllarında kota nedeniyle bitme noktasına gelmesinin ardından daha sonraki yıllarda yeniden çiftçiler tarafından üretimi yapılan tütünler, pazar yerinde başlanılan alımlarda başfiyat 27 TL olarak belirlenirken ortalama tütün fiyatı 24 ile 27 TL arasında değişiyor.

İlçe genelinde yaklaşık 2 bin 500 ton civarında tütün üretimi yapan tütün üreticisi 2020 yılı yeni mahsul tütünlerini kolilerden çıkarıp elekten geçirdikten sonra teslim etmeye başladı. Yaklaşık 2 bin 500 ton tütün üretimi yapılan ilçede üreticiler fiyatları düşük bulurken, ilçenin gelir kaynağının başında gelen tütün girdisinin fazla olmasından dolayı zarar ettiklerini belirtti. Çiftçiler fiyatın daha fazla olması gerektiğine vurgu yaparken, Tütün üreticisi Çamköy Mahallesinden Yıldıray Alkan, "Bizim ailemizin gelir kaynağı tütün. Fiyatlar düşük, masrafımız çok fazla" derken, Selendi Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız ise, "Oda olarak 2020 yılında 2 bin 500 civarında çiftçi tütün üretimi yapmak için odamıza çiftçi kaydı yaptırdı. Bu üreticiler bu yıl tarladan kaldırdığı mahsulleri sözleşme yaptıkları özek sektöre teslim etmeye başladı. Ancak sözleşmeler 27 TL'den yapılırken, tüccarlar sözleşmelere uymayarak üreticilere düşük fiyat veriyor. Nedenini sorduğumuzda kalite diyorlar. Onun için de fiyatları düşürüyorlar. Oysa en kaliteli tütün Selendi'de üretiliyor. Üreticilerimizin hakkı yeniyor." dedi.

Selendi'de alınan tütünlerin İzmir'e gönderilerek buralardaki fabrikalarda işleneceği öğrenildi. - MANİSA

Selendi'de tütün alımları başladı
Selendi'de tütün alımları başladı
Selendi'de tütün alımları başladı
Selendi'de tütün alımları başladı
Selendi'de tütün alımları başladı

Hisarcık, Selendi, Manisa, Tütün, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Selendi'de tütün alımları başladı - Son Dakika Ekonomi


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