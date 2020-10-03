DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

Selin denize sürüklediği odunları topladılar

RİZE'de dün şiddetli sağanağın etkisiyle taşan dereler, devirdiği ağaçlarla birlikte önüne kattığı her şeyi denize sürükledi. Ardeşen ilçesinde deniz kıyısında biriken odunlar, kışlık yakacak ihtiyaçlarını gidermek için vatandaşlar tarafından toplandı.

Rize'de dün metrekareye saatte 75 kilogramın üzerinde yağışın düştüğü Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde dereler taştı, sel ve heyelanlar meydana geldi. Ardeşen ilçesinde sel, devirdiği ağaçlarla birlikte önüne kattığı her şeyi denize sürükledi. Karadeniz kıyısında biriken odunlar, kışlık yakacak ihtiyaçlarını gidermek için vatandaşlar tarafından toplandı. Kimi vatandaşlar ise kayıkla açıldıkları denizde odun toplamaya çalıştı.Kışlık yakacak ihtiyacını karşılamak için odun toplayan Hayal Ergin "Tabiatın bize armağanı, yağışlar çok fazla olunca dere önüne kattığı bütün odunları denize ulaştırdı. Şimdi biz de sahilden topluyoruzö dedi. İsmail Akmermer ise "Şiddetli bir yağmur, yağdı dere taştı. Bu odunlar burada kalsa çürüyüp gidecek, biz de topluyoruzö diye konuştu. Hasan Yeniçırak da "Biz sahildeki odunları topluyoruz. Deniz içerisinden de kayıklarla topluyorlar. Bu odunlar kışlık yakacağımız olacakö dedi.