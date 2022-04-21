Selvi Kılıçdaroğlu: Zor Olmayacak, Atlatacağız - Son Dakika
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Selvi Kılıçdaroğlu: Zor Olmayacak, Atlatacağız

21.04.2022 17:53

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, “evde elektrikleriniz kesik ne yapacaksınız” sorusu üzerine, “Zor olmayacak. Atlatacağız, önemli değil. Bakacağız sonuca” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, "evde elektrikleriniz kesik ne yapacaksınız" sorusu üzerine, "Zor olmayacak. Atlatacağız, önemli değil. Bakacağız sonuca" dedi.

Yılbaşında elektriğe yapılan yüksek zammın geri alınması için bireysel olarak eylem yaparak 2,5 aydır faturasını ödemeyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği bugün saat 11.21'de dağıtım şirketi olan EnerjiSA ekipleri tarafından kesildi.

Bu gelişmenin duyulması üzerine gelen gazetecilere evden çıkarken Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, "Alışacağız, atlatırız, o kadar önemli değil. Biz zaten ödeyemeyecek durumda değildik. Ama dört milyon aile var elektriği kesik. Onlarla dayanışma içinde olalım, dedik. O nedenle, atlatacağız. Saat 11 gibi kesildi. İdare edeceğiz önemli değil" açıklamasını yapmıştı.

Selvi Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde eve gelirken gazetecilerin "evde elektrikleriniz kesik ne yapacaksınız" sorusu üzerine, "Çok öyle zor olacağını zannetmiyorum. Bir şekilde oturacağız. Zor olmayacak. Atlatacağız, önemli değil. Bakacağız sonuca" karşılığını verdi.

Selvi Kılıçdaroğlu: Zor Olmayacak, Atlatacağız
Selvi Kılıçdaroğlu: Zor Olmayacak, Atlatacağız
Selvi Kılıçdaroğlu: Zor Olmayacak, Atlatacağız
Selvi Kılıçdaroğlu: Zor Olmayacak, Atlatacağız

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Saat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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