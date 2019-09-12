Şenol Güneş özel aracı reddetti
30 dakika önce
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Moldova'yı deplasmanda 4-0 yenen A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş, havaalanından kendisine tahsis edilen özel aracı reddetti.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Moldova'yı deplasmanda 4-0 yenen A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş, havaalanından kendisine tahsis edilen özel aracı reddetti.
Yetkililer Güneş'e "Havaalanına gitmek için aracınız hazır" diyerek, kapıda bekleyen son model aracı gösterdi. Güneş ise "Ne demek takımdan ayrı gitmek! Ben takım otobüsüyle gidiyorum" diyerek, reddetti.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:35
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