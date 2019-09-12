Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş özel aracı reddetti
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Şenol Güneş özel aracı reddetti

30 dakika önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Moldova'yı deplasmanda 4-0 yenen A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş, havaalanından kendisine tahsis edilen özel aracı reddetti.

Şenol Güneş özel aracı reddetti, System.String[]

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Moldova'yı deplasmanda 4-0 yenen A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş, havaalanından kendisine tahsis edilen özel aracı reddetti.


Yetkililer Güneş'e  "Havaalanına gitmek için aracınız hazır" diyerek, kapıda bekleyen son model aracı gösterdi. Güneş ise  "Ne demek takımdan ayrı gitmek! Ben takım otobüsüyle gidiyorum" diyerek, reddetti.

Moldova, Futbol, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:35 
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