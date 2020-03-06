Şenol Güneş'ten Burak Yılmaz hamlesi! - Son Dakika
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Şenol Güneş'ten Burak Yılmaz hamlesi!

6 saat önce

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la birlikte çıkış yakalayan Burak Yılmaz'ın Milli Takım için önemi özellikle Cenk Tosun'un sakatlığı sonrası bir kat daha arttı.

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la birlikte çıkış yakalayan Burak Yılmaz'ın Milli Takım için önemi özellikle Cenk Tosun'un sakatlığı sonrası bir kat daha arttı.


EURO 2020 öncesi bir oyuncuyu daha kaybetmek istemeyen Ay-Yıldızlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, meslektaşı Sergen Yalçın ve oyuncusu Burak Yılmaz'la temasa geçti.


Güneş, bu sezon çok sakatlık yaşayan ve son döneme kadar istikrar sağlamakta zorlanan 34 yaşındaki futbolcudan kendisine dikkat etmesini istedi. Toplam 19 resmi maçta 10 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Burak, sezon öncesi geçirdiği ameliyat ve sakatlıklar nedeniyle 12 maç kaçırmıştı.


ÖMER TOPRAK SEZONU KAPATTI


EURO 2020 öncesi Yusuf Yazıcı, Merih Demiral, Ozan Kabak ve Cenk Tosun'un ardından Ömer Toprak'tan da kötü haber geldi.


Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'in forması giyen tecrübeli stoperin yapılan kontrolleri sonrası fibula kemiğinde çatlak ve ezilme tespit edildi. Alman kulübünün yetkilileri Toprak'ın sezonu kapattığını açıkladı.


YALÇIN'IN 11'i HAZIR


BEŞIKTAŞ Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bugün Vodafone Park'ta oynayacakları Ankaragücü maçının 11'i belirledi.


Gökhan Gönül'ün yokluğunda Lens'e sağ bekte görev verecek olan genç çalıştırıcı, onun önünde Tyler Boyd'a şans tanırken, hafif sakatlığı nedeniyle geçen hafta yedek kalan Boateng'i, Burak Yılmaz'ın arkasında sahaya sürecek.


Beşiktaş'ta Burak, Atiba, Caner, N'Koudou, Umut ve Boyd, sarı kart görmeleri halinde G. Saray derbisinde cezalı olacak. (Sabah)

Sergen Yalçın, Burak Yılmaz, Şenol Güneş, Cenk Tosun, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:10 
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