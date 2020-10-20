Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 484,10 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 483,90 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 484,10 liradan, 3 bin 188 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 209 liradan, 441,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 445,30 liradan, 3 bin 116 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 136 liradan, bin 558 liradan alınan Yarım Ziynet bin 568 liradan ve 779 liradan alınan Çeyrek Ziynet 784 liradan satılıyor.

(İHA)