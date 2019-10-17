Serdal Adalı: Sonuç ne olursa olsun Beşiktaş kazansın

Güzel bir seçim geçmesi temennisinde bulunan Serdal Adalı, "Hayırlı olsun. İnşallah güzel bir seçim geçiririz. Sonuç ne olursa olsun Beşiktaş kazansın. Ben kim kazanırsa kazansın Beşiktaş için yeni başkanın yanında olurum. Bütün camiaya saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.



"İSMAİL ÜNAL, CAMİAYI BİR ARADA TUTMAK İÇİN FEDEKARLIK YAPTI"



Başkan adaylığından çekilen İsmail Ünal'dan birleşme yönünde kendilerine bir istek gelip gelmemesi sorulması üzerine Adalı, "3 aday kaldı. İsmail Ünal'a teşekkür ediyorum. Camiayı bir arada tutmak için fedakarlık yaptı. Bana hiçbir teklifte bulunmadı. Spontane gelişen bir durum oldu. Önceden planlanması imkansızdı. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.



Serdal Adalı'nın divan kuruluna sunduğu yönetim kurulu listesi şu şekilde:



Başkan Adayı Serdal Adalı



YÖNETİM KURULU ÜYELERİ



Hüseyin Yücel



Emin Önal



Doğan Küçükemre



Ahmet Selçuk Sert



Ahmet Akçelik



Hicabi Gökdereli



Yücel Biçer



Melih Aydoğdu



YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ



Erdal Karacan



Kemal Çiloğlu



Uğur Fora



Ahmet Oğuz Uçanlar



Süha Taşpolatoğlu



