Son Dakika Haberleri: Serdal Adalı: Sonuç ne olursa olsun Beşiktaş kazansın
Son Dakika Spor Serdal Adalı: Sonuç ne olursa olsun Beşiktaş kazansın

Serdal Adalı: Sonuç ne olursa olsun Beşiktaş kazansın

1 saat önce

Güzel bir seçim geçmesi temennisinde bulunan Serdal Adalı, "Hayırlı olsun. İnşallah güzel bir seçim geçiririz. Sonuç ne olursa olsun Beşiktaş kazansın.

Serdal Adalı: Sonuç ne olursa olsun Beşiktaş kazansın, System.String[]

Güzel bir seçim geçmesi temennisinde bulunan Serdal Adalı, "Hayırlı olsun. İnşallah güzel bir seçim geçiririz. Sonuç ne olursa olsun Beşiktaş kazansın. Ben kim kazanırsa kazansın Beşiktaş için yeni başkanın yanında olurum. Bütün camiaya saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.


"İSMAİL ÜNAL, CAMİAYI BİR ARADA TUTMAK İÇİN FEDEKARLIK YAPTI"


Başkan adaylığından çekilen İsmail Ünal'dan birleşme yönünde kendilerine bir istek gelip gelmemesi sorulması üzerine Adalı, "3 aday kaldı. İsmail Ünal'a teşekkür ediyorum. Camiayı bir arada tutmak için fedakarlık yaptı. Bana hiçbir teklifte bulunmadı. Spontane gelişen bir durum oldu. Önceden planlanması imkansızdı. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.


Serdal Adalı'nın divan kuruluna sunduğu yönetim kurulu listesi şu şekilde:


Başkan Adayı Serdal Adalı


YÖNETİM KURULU ÜYELERİ


Hüseyin Yücel


Emin Önal


Doğan Küçükemre


Ahmet Selçuk Sert


Ahmet Akçelik


Hicabi Gökdereli


Yücel Biçer


Melih Aydoğdu


YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ


Erdal Karacan


Kemal Çiloğlu


Uğur Fora


Ahmet Oğuz Uçanlar


Süha Taşpolatoğlu


Serdal Adalı, İsmail Ünal, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:02 
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