Seraya çevrilen çatı katında 1 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Seraya çevrilen çatı katında 1 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

03.03.2021 03:27

Avcılar'da narkotik ekipleri tarafından iki ayrı binaya operasyon düzenlendi. Havalandırma sistemleri ve ısı güneş panellerinin kurulduğu bir çatıda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olduğu öğrenilen uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süredir Avcılar'da takip ettikleri iki adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

1 MİLYON DEĞERİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon yapılan adreslerin birinde 5 katlı binanın çatı katında bulunan dairede uyuşturucu serası ele geçirildi. Havalandırma sistemleri ve ısı güneş panellerinin kurulduğu dairede piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olduğu öğrenilen 88 kök marihuana isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir kişi sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Seraya çevrilen çatı katı dairede 1 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süredir Avcılar'da takip ettikleri iki adrese gece saatlerinde eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyon kapsamında Gümüşpala Mahallesinde bulunan 5 katlı binanın çatı katındaki daireye baskın düzenleyen polis ekipleri içeride uyuşturucu serası ele geçirdi.

Seraya çevrilen çatı katı dairede 1 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

DAİRENİN CAMLARINI FİLM İLE KAPATMIŞLAR

Operasyonda baskın yapılan dairenin camlarının film ile kapatıldığı görüldü. Operasyona hassas burunlu 'Amarok' isimli narkotik polis köpeği de katılarak odalarda tek tek arama yaptı. Baskın yapılan daireye bina içinde koku oluşmaması için özel havalandırma sisteminin kurulduğu görüldü.

ISI GÜNEŞ PANELİ KURMUŞLAR

Ayrıca uyuşturucunun yetiştirilmesinde kullanılan özel ısı güneş panellerinin de kurulu olduğu dikkat çekti. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda dairede ele geçirilen 88 kök uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu öğrenildi. Ayrıca, operasyon yapılan diğer bir adreste ise, 2 silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildiği öğrenildi. Operasyonda gözaltına alınan bir kişi sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Seraya çevrilen çatı katında 1 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu, Narkotik, İstanbul, Avcılar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Seraya çevrilen çatı katında 1 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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