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Serhat Göngör Türkiye'de yürüyüş şampiyonu oldu

2 saat önce

12-13 Haziran 2019 tarihleri arasında Ankara'da yapılan U18 Türkiye 10 Kilometre Yürüyüş Şampiyonasında Malatyalı sporcu Serhat Güngör Türkiye Şampiyonu oldu.

Serhat Göngör Türkiye'de yürüyüş şampiyonu oldu, System.String[]
12-13 Haziran 2019 tarihleri arasında Ankara'da yapılan U18 Türkiye 10 Kilometre Yürüyüş Şampiyonasında Malatyalı sporcu Serhat Güngör Türkiye Şampiyonu oldu. Türkiye Atletizm Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan, 12 - 13 Haziran 2019 tarihleri arasında Ankara'da yapılan U18 Türkiye 10 kilometre Yürüyüş Şampiyonasında Malatya'yı temsil eden Serhat Güngör Türkiye Şampiyonu oldu. Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan konu ile yaptığı açıklama da "Sporcumuz Serhat Güngör U18 Türkiye Şampiyonasında 10 kilometre kategorisinde Türkiye Şampiyonu olması bizleri oldukça gururlandırdı. Sporcumuz Serhat Güngör'ü, antrenörümüz Nihat Erim'i ve sporcumuzun ailesini tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:50 Kaynak: İHA
Ankara, Türkiye
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