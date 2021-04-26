SPOR Serik Belediyespor heyetinden başkanın kabrine ziyaret - Son Dakika

Serik Belediyespor heyetinden başkanın kabrine ziyaret

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Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)- MİSLİ.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor Kulübü'nün yönetimi, teknik heyeti ve futbolcuları, geçen günlerde vefat eden Kulüp Başkanı Ali Aksu'nun kabrini ziyaret etti.

Serik Belediyespor Külübü yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular geçen hafta tedavi gördüğü hastanede yeni tip koronavirüse (Covid-19) yenik düşerek yaşamını yitiren Serik Belediyespor Kulüp Başkanı Ali Aksu'nun cenazesine, deplasmanda oynanan Karacabey maçı nedeniyle katılamamıştı. Teknik heyet ve futbolcular da, Başkan Aksu'nun Belkıs Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret etti. Kafile, yanlarında getirdikleri çiçekleri Aksu'nun kabrine bırakarak dua etti. Mezarlık ziyaretinin ardından da Başkan Aksu'nun Serik'teki evine gidilerek ailesine taziye ziyaretinde bulunuldu.

Ziyaretle ilgili Kulüp Başkan Yardımcısı Halil Deligöz yaptığı açıklamada, Başkan Aksu'ya Allah'tan rahmet dilediğini belirterek, "Başkanımızın kulübümüze çok büyük destekleri ve emekleri oldu. Yaptığı hizmetleri hiçbir zaman unutmayacağız. Onun hedefleri doğrultusunda, onun bazı istek ve arzuları vardı. Onları gerçekleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hepimizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Başkanımız Aksu, profesyonel lige çıktığımız ilk yıl kulüp başkanlığımızı yaptı. Futbolu çok seviyordu. Serikli gençleri Serikspor'da oynaması için çok çaba sarf etti. En büyük ideali de tıpkı Altınordu gibi Serikspor'da bir alt yapı oluşturma projeleri vardı. Onun projelerini ve hayallerini biz gerçekleştireceğiz" dedi.

Teknik direktör Engin Kokukır, Aksu'nun çok iyi ve çok kaliteli bir insan olduğunu söyledi.

Hiç beklenmedik anda gelişen üzücü bir olayın gerçekleştiğini ifade eden Kokukır, "Bütün ailesine sabırlar diliyorum. Serik Belediyespor camiasının başı sağ olsun. Allah nur içinde yatırsın başka söylenecek söz bulamıyorum. Hepimiz çok üzgünüz mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Takım kaptanı İbrahim Demir ise, "Keşke böyle bir ayrılık olmasaydı" diyerek, takım olarak çok üzüldüklerini dile getirdi.

Atakan Cangöz de erken bir ayrılık olduğunu dile getirerek, "Mekanı cennet olsun. Allah sevenlerine sabırlar versin" dedi.