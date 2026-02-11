Sevgililer Günü'nde Edirne'de Etkinlik - Son Dakika
Sevgililer Günü'nde Edirne'de Etkinlik

Sevgililer Günü'nde Edirne'de Etkinlik
11.02.2026 14:07
Edirne'de Sevgiye Bir Kare etkinliği düzenlendi, fotoğraflar sosyal medya üzerinden kabul edilecek.

Edirne'de, 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında "Sevgiye Bir Kare, Edirne'ye Bir Hatıra" etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında, vatandaşların sevgi temalı yatay formatta çektikleri fotoğraflar bugün ve yarın Edirne Belediyesinin resmi Instagram DM ve Facebook Messenger hesapları üzerinden kabul edilecek.

Gönderilen kareler, 14 Şubat Cumartesi günü Saraçlar Caddesi'nde kurulacak LED ekranda etkinlik boyunca izlenebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Filiz Gencan, Edirne'nin her sokağı ve köşesiyle sevginin ve hoşgörünün en güzel yaşandığı şehirlerden olduğunu belirtti.

Gencan, 14 Şubat'ta tüm Edirnelilerin mutluluğuna şahit olacaklarını kaydetti.

Köse'ye Uzunköprü heyetinden ziyaret

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse'ye ziyaretler sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uzunköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Esen, Uzunköprü Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Veli Balaban, Uzunköprü Ziraat Odası Başkan Vekili Özcan Kayalı, Balaban Köy Muhtarı Özgür Çevik, Köse'ye ziyarette bulundu.

Ziyarette ilçede yürütülen tarımsal faaliyetler, üreticilerin talepleri ve çeltik üretimine yönelik çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Harçlıklarıyla aldığı mamayı bakım evine bağışladı

Keşan ilçesinde bir öğrenci harçlıklarıyla aldığı mamayı bakım evine bağışladı.

Keşan Belediyesi Veteriner Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bakım evine bağışların sürdüğü belirtildi.

Hayvanseverlerin patili canları yalnız bırakmadığı aktarılan açıklamada, "Hayat paylaştıkça daha da güzelleşiyor, Rezzan hanım ve kızı Zeynep Ada patili misafirlerimize mama bağışında bulundular. Bu ince düşünceleri, duyarlı ve merhametli evlatlar yetiştirdikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Saraçlar Caddesi, Sevgililer Günü, Sosyal Medya, Etkinlikler, Belediye, Edirne, Güncel, Medya, Son Dakika

