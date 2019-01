Sevgiyi Temel Alan Müfredatlar Hazırlanmalı'

KADIN Kolları Başkanı Ayşe Türk 'ün konuşmasıyla başlayan seminer Hannover Eğitim Ataşesi Dr. İsmail Demirbağ'ın sunumlarıyla devam etti. Dr. Demirbağ, " Almanya 'da 350'nin üzerinde meslek çeşidi var. Okullar ve bazı kurumlar meslek fuarları düzenliyor. Çocuklarınızla birlikte bu fuarları ziyaret edin. Çocuğunuza değişik mesleklerin olduğunu pratikte gösterin. Her çocuk üniversiteyi bitiremeyebilir ama; yaşamını sürdürebilecek iyi bir meslek sahibi olabilir. Eleyici eğitim sistemi içerisinde Hauptschule'den bile üniversiteye gidilebilir. Yeter ki çocuğunuzla her dönem gerektiği gibi ilgilenin" dedi. Almanya'da yaşayan insanlarımızın buradan da açık lise okuyabiliceğini söyleyen Dr. Demirbağ, "Lise diplomasıyla YÖS sınavına girerek Türkiye 'de Üniversiteye gidebilir. Biz ataşelik olarak bu konuda her türlü bilgi vermeye hazırız" diye konuştu.'GÜVEN İKLİMİ OLUŞTURULMALI'Okullardaki şiddet türlerine ve bunun önlenmesi için yapılması gerekenler konusunda sunum yapan Aşağı Saksonya Türk Veli Dernekleri Federasyonu ( FöTEV Nds e.V.) 2. Başkanı EkremSağır "Okullarımızda çocuklarımızın birbirlerine karşı, idarenin, öğretmenlerin çocuklara karşı ve velilerin okul yöneticilerine ve öğretmenlere karşı fiziksel, cinsel, ruhsal temelde şiddet uygulayabilmektedirler. Bunların önlenmesi için okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve polisler el birliği içerisinde bir plan hazırlamalı ve uygulamaya sokmalıdırlar. Okulda sevgi, saygı, güven iklimi oluşturmalılar ve barışı, sevgiyi temel alan müfredatlar hazırlamalılar. Aile içinde şiddet gören çocukların şiddete daha yakın olduğu görülüyor. Anne baba, çocuk için rol modeldir."'CEZALAR TEK BAŞINA VERİLEMEZ'Okullarda çocuklara verilecek cezaların hiçbirini öğretmenin tek başına veremeyeceğini belirten Av. Derya Alkan ise "Sınıftaki öğrenci temsilcisi, bahse konu olan çocuğun derslerine giren tüm öğretmenler, sınıf veli temsilcisi ve okul müdürünün katılımıyla oluşturulan komisyon tarafından cezalar verilir. Yapılacak konferanslar okul yönetimince bir mektupla veliye mutlaka bildirilir. Veliler olarak gelen ilk mektupta kayıtsızsız kalmamak ve idarecilerle görüşmekte yarar var" dedi. Toplantı sonrası elde edilecek gelirin Yemen 'e gönderileceği yiyecek-içecek de sunuldu.