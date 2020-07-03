Seydişehir Bisiklet Festivali başladı - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bu yıl ilki gerçekleştirilen Bisiklet Festivali başladı.

İlçede bugün başlayan ve 5 Temmuz'a kadar sürecek festivale değişik illerden 150 bisikletçi katıldı.

Seydişehir Belediyesi ile Seydişehir Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği iş birliğiyle düzenlenen, ilçenin merkezinde ve kırsal mahallelerde 182 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen Kamplı Bisiklet Turu'na çok sayıda bisiklet tutkunu katılıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ülkenin dört bir yanından Seydişehir'e gelerek festivale katılan bisiklet tutkunlarına gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür etti.

Bisiklet Festivali için Akçay'dan 890 kilometreyi pedallayarak gelen Uğur Çiftçi ise 6 yıldır yaptığı bisiklet sporunun sağlığına değer kattığını dile getirdi.

Çiftçi, "İnşallah bir sıkıntı olmazsa yine bisiklet ile pedallayarak geri gideceğiz. Seydişehir'i çok güzel buldum. İlk defa geliyorum, özellikle insanları çok sıcakkanlı davrandılar. Kamp alanı çok düzenli ve hoşumuza gitti. Bir sonraki yıllarda daha kalabalık gelmeyi düşünüyoruz." dedi.

Hollanda'dan Türkiye'ye 6 yıl önce dönüş yapan Ayhan Akın da 40 yıldır bisiklet sporuyla uğraştığını belirterek, Seydişehir'in muhteşem doğasında bisiklete binmekten çok keyif aldığını söyledi.