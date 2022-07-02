Seydişehir'den kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Seydişehir'den kısa kısa

02.07.2022 14:02
Seydişehir'den kısa kısa

Seydişehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Temsilciliği binası düzenlenen törenle açıldı.

Seydişehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Temsilciliği binası düzenlenen törenle açıldı.

Açılışa, Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Muharip Gaziler Derneği Temsilcisi Mustafa Balcı, ilçe protokolü, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Pişkin, açılışta, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz adına ve yararına yapılan hiçbir şeyin lüks olmadığını, gereksiz olmadığını düşüyorum. Sizlere çok şey borçluyuz. Bu dernek binamızda sizin için yapılan en güzel çalışma. Seydişehir bu anlamda güzel örnekler sunmuş. Şehit yakınları ve gazilerimize nitelikli mekanlar sunulmuş. Belediye Başkanımıza ve personeline teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tutal da Seydişehir'in ufkunu açacak ve ekonomisini geliştirecek projelere, sivil toplum örgütlerinin ruhuna ve gönlüne dokunacak çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Balcı ise kendilerine her zaman destek olan ve yardımlarını esirgemeyen herkese teşekkür etti.

Seydişehir'de "Başkanlık Futbol Turnuvası"nın ödül töreni yapıldı

Seydişehir Belediyesince düzenlenen "Başkanlık Voleybol Turnuvası"nın ödül töreniyle sona erdi.

Atatürk Spor Salonu yanında bulunan çim sahada 18 takımın katıldığı turnuvayı, Ortakaraören Spor Futbol takımı kazandı.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ödül töreninde, dostluğun kazandığını turnuvayı ilerleyen yıllarda da devam ettireceklerini ifade etti.

Turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri ve hediyelerinin verilmesinin ardından tören sona erdi.

???????

YORUMLAR
500
DP Genel Başkanı Uysal'dan aday değerlendirmesi: İddiası olan, icracı olacak bir aday profili DP Genel Başkanı Uysal'dan aday değerlendirmesi: İddiası olan, icracı olacak bir aday profili Sivas Olayları'nın 29'uncu yılında hayatını kaybedenler anıldı (3) Sivas Olayları'nın 29'uncu yılında hayatını kaybedenler anıldı (3)
Kaynak: AA

Mehmet Tutal, Seydişehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seydişehir'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:52 Özge Ulusoy kural bozdu! Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı: Diğer yarım
13:48 Kurbanlıklar süslenip podyuma çıktı! 3'üncü olan boğanın sırtındaki detay 1'inciyi gölgede bıraktı
13:35 Sosyal medyada bir hesabın paylaşımları olay oldu! İşte Buket Aydın'ın hayat hikayesi
13:28 200 şişe kaçak içki bulunan aracın arka camındaki yazı dikkat çekti
13:20 Mabel Matiz son klibine gelen eleştirilere cevap verdi: El ele tutuşmaya inatla devam
13:12 Karim Benzema'nın tatilindeki fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Oyuncunun yeni sevgilisi sosyal medyayı salladı
12:12 Yazıcıoğlu'nun yakın koruması polis memuru Murat Tekin ifade verdi: Başkan, son zamanlarında silah taşırdı
12:05 Bakan Muş: İhracat haziran ayında yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar oldu
12:01 TFF Başkanı Büyükekşi: Maçlardan önce konser düzenlenecek
00:37 Akaryakıtta indirim! Benzin 2 lira 13 kuruş, LPG 1 lira 71 kuruş düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 14:09:15. #1.12#
SON DAKİKA: Seydişehir'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement