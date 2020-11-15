Seyhan'da park düzenleme ve yeni park çalışmaları - Son Dakika

Adana'nın Seyhan ilçesinde mevcut parkların düzenlenmesi ve yeni parkların oluşturulması için çalışma başlatıldı.

Seyhan Belediyesinden yapılan açıklamada, son olarak Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki çok amaçlı parkın hizmete açıldığı belirtildi.

Farklı mahallelerde 4 yeni park yapımı ile 2 parkta yenileme ve genişletme işleminin devam ettiği kaydedilen açıklamada, bu kapsamda Tellidere Mahallesi'nde apartmanların yoğun olduğu 72083- 72126 sokaklarının kesiştiği alanda yeni park yapımının hız kazandığı, Gürselpaşa Mahallesi'nde de yeni park yapımının tamamlanma aşamasına geldiği, Yalmanlı Mahallesi'nde futbol sahası ve yeni park inşaatının tamamlandığı, Ahmet Remzi Yüreğir Mahallesi'nde de spor gruplarının yer alacağı dinlenme parkının yapımına başlandığı aktarıldı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, vatandaşların yaşam kalitesini daha da artırmak için hizmet üretmeye devam edeceklerini ifade etti.