Seyir halindeki motosikletin üzerinde ayağa kalkıp ölüme meydan okudu - Son Dakika

Seyir halindeki motosikletin üzerinde ayağa kalkıp ölüme meydan okudu

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet üzerinde kasksız olarak ayakta seyreden genç, canını hiçe sayarak trafiği tehlikeye soktu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet üzerinde kasksız olarak ayakta seyreden genç, canını hiçe sayarak trafiği tehlikeye soktu.

Dr. Dt. Çağdaş Çağlar Laçin uyardı! Diş eti problemi şeker hastalığının habercisi olabilir
Küçük çocuğun çığlıkları sonrası bölgeye koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Domates fiyatları üreticiyi üzüyor

Alanya'da dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana gelen olayda, seyir halindeki motosikletin üzerinde ayağa kalkan kimliği belirsiz genç, bir süre sonra direksiyonu da bıraktı. O anlar, yoldan geçen diğer bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülendiğini fark eden genç bir süre motosiklete oturarak hızla uzaklaştı.

(Erdal Anak/İHA)

Cumhuriyet Mahallesi, D-400 Karayolu, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 14:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Seyir halindeki motosikletin üzerinde ayağa kalkıp ölüme meydan okudu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

12:18 Çin'de koronadan sonra "bubonik veba" paniği! 24 saat içinde öldürüyor 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 11:36 İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! "Kimseye anlatma" diye uyarmış 11:22 Türkiye maske ve koruyucu giysi ihracatından 573 milyon dolar kazandı 10:50 3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim 10:36 Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler 09:58 Korona bulgularını sıradan hastalık sanıp ağrı kesiciyle geçiştirenler virüsün bulaşmasına sebep oluyor 09:34 Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti 09:32 Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü 09:30 En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı 09:21 Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor 09:09 Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor 08:21 Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu 17:44 Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti 16:44 Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Başkan Bertomeu, ayrılık dedikodularına yanıt verdi: Messi, kariyerini Barcelona'da bitirmek istiyor
14:23
Dr. Dt. Çağdaş Çağlar Laçin uyardı! Diş eti problemi şeker hastalığının habercisi olabilir
14:23
Küçük çocuğun çığlıkları sonrası bölgeye koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
14:05
Domates fiyatları üreticiyi üzüyor
14:00
Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamada saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı
13:40
Siirt'te yetiştirilen rahvan atları sıfır araba fiyatına satılıyor
13:33
Beylikdüzü'nde İETT otobüsü köprü ayağına ok gibi saplandı
12:43
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
12:33
Sivrisinekler İstanbullulara kabusu yaşatıyor! Uzmanlar, sayıların neden arttığını söyledi
12:28
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
12:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 14:31:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Seyir halindeki motosikletin üzerinde ayağa kalkıp ölüme meydan okudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]