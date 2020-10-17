Seyirciler hem salonda hem de bilgisayar başında - Son Dakika

Seyirciler hem salonda hem de bilgisayar başında

17.10.2020 07:36
Seyirciler hem salonda hem de bilgisayar başında, System.String[]

Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM), yeni sezonu Cem Yılmaz'ın son şovuyla açtı.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM), yeni sezonu Cem Yılmaz'ın son şovuyla açtı. #mesafeliamabirlikte mottosuyla bu sezon etkinlikler hem çevrimiçi hem de fiziksel olarak gerçekleştirilecek. Tiyatro oyunlarının ağırlıkta olduğu yeni sezon programıyla ilgili Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas "Yerel ve keşfedilmeyi bekleyen üretimlere, isimlere dikkat çekmeye çalışacağız" diyor.

Murat Abbas

PSM Amfi'de açık hava etkinlikleri devam edecek mi?

Amfi bizler için kıymetli bir sahne. Film gösterimleri, mini konserler, söyleşiler ve spor karşılaşmalarının yayını için bu alanı kullanıyorduk. Farklı pandemi genelgelerinin yayımlandığı dönemde durmak zorunda kalsak da son yönetmeliklere göre etkinliklerimize hızla yeniden başladık. Seyircinin ilgisi büyük. Programımızda film gösterimiyle birlikte stand-up geceleri var. 'Mesut Süre ile Rabarba Night' ve geçen yıl da defalarca ağırladığımız 'Çok da Fifi' ile buluşuyor izleyicilerimiz.

Titiz önlemlerimize güvenin lütfen

Yurtdışından pahalı prodüksyonlar geliyordu. Kurdaki artış ve pandemi bunları etkileyecek mi?

Etkisi oluyor. Seyahat kısıtlamaları ilerleyen dönemde nasıl olacak, bunu şimdiden bilmemiz mümkün değil. Sanatseverlerin bir süre büyük ve küresel isimleri izlemeleri kolay olmayacak. Zorlu PSM olarak bu koşullarda yerel ve keşfedilmeyi bekleyen üretimlere, isimlere dikkat çekmeye çalışacağız. Bu hedefle uzun zamandır üzerinde çalıştığımız Lokalize Festival'in kürasyonu için de kolları sıvadık, 2021 planlarımıza aldık...

Yeni sezon için neler planlıyorsunuz?

Yeni sezona Cem Yılmaz'ın 'CMYLMZ – Diamond Elite Platinum Plus' şovuyla başladık. Kurallara uygun şekilde düzenlediğimiz salonları yüzde 50 kapasiteyle açtık. Ekim ayında sahne sanatlarının ağırlıkta olduğu yapımlara öncelik verdik. Yeni normal dediğimiz dönem çevrimiçi ve fiziksel etkinlikleri bir araya getiriyor. Biz de hibrit projeler üzerinde fikirler geliştiriyoruz. Seyircilerin bir kısmı salonda, geri kalanı evlerinde olacak, sanatçılar sahnede canlı çalacak. YouTube kanalımızı zenginleştirmek istiyoruz. Tiyatroyla ilgili özel bir çevrimiçi projeyi hayata geçiriyoruz. Tiyatro oyunları için bir çağrı yapmak istiyorum: Tiyatrocuların, yapımcıların ve bizlerin, tiyatroseverlerin ilgisine her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Titiz uygulamalarımıza güvensinler lütfen ve bizi bu dönemde yalnız bırakmasınlar.

İstanbullu SONAR'cılar ne zaman dans edip görsel ve işitsel şovlara katılabilecek?

Bizim de tüm temennimiz bu, bir an önce normal hayata dönüp festivaller gerçekleştirmek... SONAR İstanbul'u 2021'e özel olarak mayıs ayına aldık. Her şey planlandığı gibi giderse yakında tam tarihini de açıklayacağız.

Alınan önlemlerden bahsedersek...

Programımız kadar önlemlerimiz de çok sıkı! Her yöne boş koltuk düzeninde, kişiye özel koltuklarda oturuyorsunuz... Yüzde 100 temiz havayı döndüren havalandırma sistemimiz mevcut. Misafirleri HES koduyla alana alıyoruz, maske değişimi yapıyor ve ateş ölçüyoruz. Yeme-içme alanlarında temassız ödeme ve sipariş imkanları var.

Yeni bir nefes alma alanı buldum kendime

Pandemi süreci sizin için nasıl geçti, nelerle ilgilendiniz?

İlk önce büyük bir tedirginlik yaşadım. Evde geçen günlerde herkes gibi Instagram canlı yayınlarını ve küresel çaptaki çevrimiçi konser ve performansları takip etmeye çalıştım. Yeni keşifler için de bol bol zamanım oldu. Verimliydi. Her şeye rağmen yan yana gelmeyi, konserlere eşlik etmeyi özledim. Ben bu dönemde yepyeni bir nefes alma alanı da buldum: Çevrimiçi mezatlar. Sokağa çıkmaya başladığımızdaysa sahaf turları benim için yeni bir tutku oldu. Bu süreçte çok kıymetli bir eski kitap, dergi ve efemera arşivi oluşturdum.

SANATSEVERLERİ NELER BEKLİYOR?

16 gösteriyle 2020 sonuna kadar Cem Yılmaz'ı sahnemizde ağırlayacağız.

Bu ay sahne sanatları ağırlıklı. Sezon boyunca konser ve tiyatro oyunlarına yer vereceğiz.

Vestel Gururla Yerli konser serisine kasımda yeniden başlıyoruz. Konserlerimizi yönetmelik değişene kadar oturmalı olarak gerçekleştirmek hedefindeyiz.

Pandemi yönetmeliğine göre caz kulübümüz Touché'yi açacağız.

Pazar günleriyse çevrimiçi klasik müzik konserleri yayımlayacağız.

PSM Caz Fetivali için 2020'deki programda yer alan isimlerin yüzde 90'ını koruduk. 2021'de bu festivali de gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin hikayesini anlatan 'Amadeus', Bergüzar Korel'in tek kişilik oyunu 'Kızlar ve Oğlanlar', Zorlu PSM yapımı 'Hakikat, Elbet Bir Gün', Molière klasikleri 'Cimri' ve 'Tartuffe', 29 Ekim özel gösterimiyle 'Kemal' bu ayın önemli performanslardan...

Hedeflediğimiz takvim doğrultusunda 'Alice Müzikali'ni de 2021'de yeniden izleyiciyle buluşturmaya başlayacağız. Bu arada bir sürpriz daha açıklayayım; Zorlu PSM olarak kendi radyomuzu açıyoruz.

Pencere

Şatonun Altında
Seyirciler hem salonda hem de bilgisayar başında
Seyirciler hem salonda hem de bilgisayar başında

Cem Yılmaz, Tiyatro, Konser, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Seyirciler hem salonda hem de bilgisayar başında - Son Dakika Magazin

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