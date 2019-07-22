Son Dakika Haberleri: Sezonun ilk inciri hasat edildi
Son Dakika Güncel Haber

Sezonun ilk inciri hasat edildi

26 dakika önce

Aydın'ın Buharkent ilçesinde "sarılop" çeşidi ilk incirin hasadı başladı.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde "sarılop" çeşidi ilk incirin hasadı başladı.
Türkiye'de "sarılop" türü incirin en erken yetiştiği yer olan Buharkent'te üreticiler hasat dönemine girdi. Ağaçlardan özenle toplanan incir, satılmak üzere toptancı hallerine götürüldü.
Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Örnek, geçen yıl 15 bin ton ürün aldıklarını, bu yıl ise 25 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.
Dünyanın en kaliteli incirinin bu bölgede yetiştiğini aktaran Örnek, "Bu sezon hasat edilen incirin 9 bin tonu ihracata gönderilecek. Bin 600 ton üretilen siyah incirin ise tamamı ise dış pazarda satışa sunuluyor." dedi.
Üreticilerden Güngör Sancak ise verimli bir dönem geçirdiklerini ifade etti.
"Sarılop" çeşidi incirin tarlada 10 liraya satıldığına dikkati çeken Sancak, "Hasada geçen yıla göre 15 gün geç başladık. İnşallah herhangi bir zarar ziyan olmaz ve mahsulümüz iyi para eder. Çiftçimizin yüzü güler. Geçen yıla göre yüzde 60 oranında bir artış bekliyoruz." diye konuştu.
Sezonun ilk inciri hasat edildi
Buharkent, Türkiye, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:37 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li general, Jeffrey'nin Ankara ziyareti sırasında YPG/PKK elebaşıyla görüştü ABD'li general YPG/PKK elebaşıyla görüştü 12 Dev Adam'ın EuroBasket 2021 rakipleri belli oldu Yurt dışından getirilen telefonları 100 liraya kayıt ediyorlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 15:03:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sezonun ilk inciri hasat edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]