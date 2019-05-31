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SGB'den geleneksel iftar yemeği

46 dakika önce

Sakarya Gazeteciler Birliği'nin (SGB) her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeğinin dördüncüsü yoğun katılımla gerçekleştirildi.

SGB'den geleneksel iftar yemeği, System.String[]
Sakarya Gazeteciler Birliği'nin (SGB) her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeğinin dördüncüsü yoğun katılımla gerçekleştirildi.
Ormanpark'ta düzenlenen etkinlikte konuşan SGB Başkanı Zeki Aydıntepe, dördüncüsünü düzenledikleri iftar programına katılanlara teşekkür etti.
Çalışan gazetecilere yönelik site yapma projelerinin olduğunu hatırlatan Aydıntepe, " Türkiye'nin her yerinde derneklerin gerçekleştirdiği bir çalışma bu. Ücreti karşılığında böyle bir tesis yapmak için yola çıktık. Bu projeden geri dönüşümüz yok. Yolumuz aydınlık, işin dörtte üçünü hallettik. Geriye çok az bir iş kaldı, onu da kısa süre içerisinde gerçekleştireceğiz. Verdiğimiz sözü yerine getirmiş olacağız. Allah önümüzdeki sene de bizleri buluştursun inşallah." ifadelerini kullandı.
Kentteki medya kuruluşlarında görev yapan gazetecilerin yer aldığı etkinlikte, Sakarya Tasavvuf Musikisi Topluluğu üyeleri sema gösterisi yaptı.
Programa, Vali Ahmet Hamdi Nayir, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Mehmet Sarıbıyık, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, CHP İl Başkanı Erdoğan Isır, İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan, SESOB Başkanı Hasan Alişan, STB Başkanı Adem Sarı, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, Adapazarı Belediye Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcıklı ve Yusuf Özden, eski SATSO Başkanı Fethi Sarıoğlu, BİK Müdürü Engin Kaşdaş, AA Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş, İHA Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, SGB Başkanvekili Müjdat Çetin, gazetelerin sahipleri ve yöneticileri, kurum ve kuruluşların basın sorumluları ile gazeteciler katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:52 Kaynak: AA
Aydıntepe, Türkiye, Sakarya, Güncel
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