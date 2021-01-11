SGK'dan Bağ-Kur sigortalılarına müjde - Son Dakika

SGK'dan Bağ-Kur sigortalılarına müjde

11.01.2021 11:26
SGK'dan Bağ-Kur sigortalılarına müjde, System.String[]

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Van İl Müdürü Abidin Göksoy, 7256 Sayılı Kanundan faydalanmak için SGK yapılandırmasında müracaatların 1 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldığını ifade ederek, emekli şartlarını oluşturup borcundan dolayı emekli olamayan Bağ-Kur sigortalılarına büyük fırsat...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Van İl Müdürü Abidin Göksoy, 7256 Sayılı Kanundan faydalanmak için SGK yapılandırmasında müracaatların 1 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldığını ifade ederek, emekli şartlarını oluşturup borcundan dolayı emekli olamayan Bağ-Kur sigortalılarına büyük fırsat doğduğunu belirtti.

7256 Sayılı Kanundan faydalanmak için SGK yapılandırmasında müracaatların 1 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldığını ifade eden SGK Van İl Müdürü Abidin Göksoy, "Sigortalıların yapılandırmaya müracaat etmeleri halinde, Bağ-Kur borçlarında indirime gidilecek, kalan borçta ise kurumumuz ile protokol yaptığımız bankalar (Halk Bankası-Ziraat Bankası-Vakıflar Bankası) aracılığı ile ödenerek emekli olacaklardır" dedi.

7256 Sayılı SGK yapılandırmasının işverenler, iş adamları ve esnaf için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Göksoy, "Borçlarını 1 Şubat 2021 tarihine kadar yapılandırmaları ve ilk taksiti ödemeleri halinde, SGK'nın teşvik indirimlerinden faydalanabilecek, ihalelere katılabilecek, icrai işlemler durdurulacak ve 'borcu yoktur' yazıları verilebilecektir. Bu anlamda Bağ-Kur sigortalıların bu fırsattan faydalanmaları onların yararına olacaktır" ifadelerini kullandı. - VAN

SGK'dan Bağ-Kur sigortalılarına müjde

Sosyal Güvenlik Kurumu, Bağ Kur, Emekli, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi SGK'dan Bağ-Kur sigortalılarına müjde - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak Uyuşturucu kullandığı görüntüler ortaya çıkan Ümitcan Uygun adliyeye sevk edildi Son Dakika! Endonezya, Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısına acil kullanım onayı veren ilk ülke oldu Yatırım yapan servetine servet kattı! Bakır 8 yılın en yüksek seviyesini gördü Tüm ülke Bakan'ın çağrısına destek verdi! On binlerce okulda İstiklal Marşı sesleri yükseldi "Benimle ilişkiye girer misin?" teklifinden sonra kağıt toplayıcısını boğazından bıçaklamıştı! Sanığa 14 yıl hapis cezası Arıcılık, ipek böcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğine hibe desteğine başvuru için son gün 22 Ocak Film gibi operasyon! Kumar baskınından kaçanlar çatıda kıskıvrak yakalandı
Medipol Başakşehir, Visca için Galatasaray'dan 10 milyon euro talep etti Medipol Başakşehir, Visca için Galatasaray'dan 10 milyon euro talep etti         
12:19
Türkiye WhatsApp için harekete geçiyor: BTK, Bakanlık, KVKK ve Rekabet Kurumu yasal olmayan isteğe Türkiye WhatsApp için harekete geçiyor: BTK, Bakanlık, KVKK ve Rekabet Kurumu yasal olmayan isteğe "dur" diyecek         
12:09
2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor 2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor         
11:59
Sumudica'yla yollarını ayıran Gaziantep FK'nın hoca adayı Aykut Kocaman Sumudica'yla yollarını ayıran Gaziantep FK'nın hoca adayı Aykut Kocaman         
11:47
Emniyet'ten Boğaziçi'ndeki gözaltılarla ilgili çıplak arama iddiasına videolu yanıt: Bu kadar kısa sürede mümkün değil Emniyet'ten Boğaziçi'ndeki gözaltılarla ilgili çıplak arama iddiasına videolu yanıt: Bu kadar kısa sürede mümkün değil         
11:27
Fenerbahçe Mesut Özil'i özel jetle İstanbul'a getirip, statta imza töreni düzenleyecek Fenerbahçe Mesut Özil'i özel jetle İstanbul'a getirip, statta imza töreni düzenleyecek         
11:22
Sosyal destek yardımları arttı! Hükümet 81 milyar liralık ödeme için yeni programı devreye aldı Sosyal destek yardımları arttı! Hükümet 81 milyar liralık ödeme için yeni programı devreye aldı         
11:17
Koronavirüse nedeniyle hastaneye kaldırılan oyuncu Okan Karacan'dan duygusal paylaşım: Allah'ım beni çocuklarıma bağışlasın Koronavirüse nedeniyle hastaneye kaldırılan oyuncu Okan Karacan'dan duygusal paylaşım: Allah'ım beni çocuklarıma bağışlasın         
10:54
Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi         
10:32
Son Dakika: Cari denge kasımda 4 milyar dolar açık verdi Son Dakika: Cari denge kasımda 4 milyar dolar açık verdi         
10:02
Hafta sonu yağan yağmurdan sonra İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı Hafta sonu yağan yağmurdan sonra İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı         
10:01
"Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, eve gelen ekipleri vurulduğu iddia edilen kadın karşıladı         
09:56
Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı         
09:06
Son dakika! WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklama: Güncelleme Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor Son dakika! WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklama: Güncelleme Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor         
08:58
Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı         
22:05
Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı         
17:10
Yatağında ölü bulunan Aleyna'yı eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı Yatağında ölü bulunan Aleyna'yı eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı         
14:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2021 12:39:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SGK'dan Bağ-Kur sigortalılarına müjde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei