Sıcaklardan bunalan çocuklar sulama kanalları ve havuzlara akın etti
27 dakika önce
Şırnak'ın Cizre ilçesinde son günlerde hava sıcaklıkları 33 dereceyi gösterince çocuklar sulama kanalları ile havuzlara akın etmeye başladı.
Şırnak
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:06 Kaynak: İHA
'ın Cizre
ilçesinde son günlerde hava sıcaklıkları 33 dereceyi gösterince çocuklar sulama kanalları ile havuzlara akın etmeye başladı. Havuzlarda yüzmek isteyen çocuklar kilometrelerce ötede bulunan bahçelerdeki havuzlara giderek gönüllerince serinliyor.
Cizre ve Silopi
ilçelerinde termometreler 33 dereceyi gösterdi. Sıcak havalardan bunalan çocuklar havuz ve kanallara akın ediyor. Yaşları 10 ile 15 arasında değişen bir grup çocuk Şırnak merkez ve Cizre arasında bulunan Kasrik
boğazına yakın yerlerdeki havuzlara akın ediyor. Gün boyu berrak sularda yüzen çocuklar suda serinlemenin keyfini çıkarıyor.
Cizre merkezden 4 kilometre ötede bulunan sulama havuzlarında serinleyen çocuklar, mahallelerine havuz yapılmasını talep etti. Cizre'de yaz ayları yaşanırken 100 kilometre ötede bulunan Beytüşşebap
ve Uludere
ilçelerinde ise hala yüksek kesimlerde karların bulunması dikkatleri çekti. - ŞIRNAK
Dağlardan Topladıkları Karları İlçede Satıyorlar
Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları belli oldu
Suriyeliler, şehrin göbeğinde satırlarla birbirine girdi! Dehşet anları kamerada
Cani baba,14 yerinden bıçakladığı kızının başında oturup sigara içmiş!