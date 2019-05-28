Son Dakika Haberleri: Sıcaklardan bunalan çocuklar sulama kanalları ve havuzlara akın etti

Sıcaklardan bunalan çocuklar sulama kanalları ve havuzlara akın etti

27 dakika önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde son günlerde hava sıcaklıkları 33 dereceyi gösterince çocuklar sulama kanalları ile havuzlara akın etmeye başladı.

Sıcaklardan bunalan çocuklar sulama kanalları ve havuzlara akın etti, System.String[]
Şırnak'ın Cizre ilçesinde son günlerde hava sıcaklıkları 33 dereceyi gösterince çocuklar sulama kanalları ile havuzlara akın etmeye başladı. Havuzlarda yüzmek isteyen çocuklar kilometrelerce ötede bulunan bahçelerdeki havuzlara giderek gönüllerince serinliyor.

Cizre ve Silopi ilçelerinde termometreler 33 dereceyi gösterdi. Sıcak havalardan bunalan çocuklar havuz ve kanallara akın ediyor. Yaşları 10 ile 15 arasında değişen bir grup çocuk Şırnak merkez ve Cizre arasında bulunan Kasrik boğazına yakın yerlerdeki havuzlara akın ediyor. Gün boyu berrak sularda yüzen çocuklar suda serinlemenin keyfini çıkarıyor.

Cizre merkezden 4 kilometre ötede bulunan sulama havuzlarında serinleyen çocuklar, mahallelerine havuz yapılmasını talep etti. Cizre'de yaz ayları yaşanırken 100 kilometre ötede bulunan Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde ise hala yüksek kesimlerde karların bulunması dikkatleri çekti. - ŞIRNAK
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:06 Kaynak: İHA
Silopi, Şırnak, Cizre, Güncel
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